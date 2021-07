Un Posto al Sole, anticipazioni della settimana dal 12 al 16 luglio: Filippo è instabile

Come di consueto, anche in queste settimane estive, non si ferma l’appuntamento con Un Posto al Sole. Scopriamo insieme alcune anticipazioni sugli episodi che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 luglio.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più apprezzate del nostro paese che ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori con intriganti misteri e coinvolgenti intrecci amorosi immersi nei meravigliosi panorami di Napoli.

Anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 luglio

Al centro delle vicende dei prossimi episodi troviamo ancora Filippo che dopo il delicato intervento subito è in condizioni poco stabili. Serena è molto preoccupata per il suo stato di salute e prova a stargli accanto nel tentativo di fargli recuperare la memoria persa. Nel frattempo Rossella, dopo un percorso non facile fatto di alti e bassi, sta finalmente per concludere gli studi e laurearsi.

Roberto continua ad attraversare un periodo difficile

Filippo non è l’unico in difficoltà, infatti anche Roberto sta attraversando un periodo decisamente non facile. Per sua fortuna può contare sul supporto di Marina che sta provando ad aiutarlo in tutti i modi. La vicinanza tra i due fa pensare a una possibile evoluzione del loro rapporto.

Il traumatico rientro di Filippo

Dopo il periodo passato in ospedale, Filippo accompagnato da Serena si prepara per tornare a casa dalla sua famiglia. La donna ha curato tutto nei minimi dettagli perché l’uomo, date le condizioni precarie in cui si trova, possa inserirsi al meglio nel contesto familiare. Ma secondo le anticipazioni potrebbe aver dimenticato un importante particolare. Infatti, tornato a casa, Filippo pare essere traumatizzato dal fatto di avere una figlia, questa sua reazione porterà Serena ad attraversare un momento molto difficile. Nonostante ciò la settimana si conclude con la donna che prova in tutti modi a far ripercorrere il proprio passato a Filippo nel tentativo di fargli recuperare la memoria.

Nel frattempo arriverà il tanto atteso confronto tra Raffaele e Riccardo che discuteranno della figura di Clara, la quale ha messo in crisi i due.