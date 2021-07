Alessandra Amoroso è single? Cosa si sa della vita privata dell’ex cantante di Amici

Alessandra Amoroso è indubbiamente una delle cantanti più popolari del nostro paese ma cosa sappiamo riguardo la sua vita privata? Scopriamolo.

Nata nell’agosto del 1986 in Puglia, Alessandra ha dato il via alla propria carriera da giovanissima prendendo parte a diverse manifestazioni canore nella sua regione per poi presentarsi alle audizioni di Amici, talent show condotto e ideato da Maria De Filippi. Proprio questo programma ha permesso alla cantante di raggiungere il grande pubblico diventando una delle voci più popolari dell’intero stivale.

La vita privata di Alessandra Amoroso

Nonostante Alessandra sia una vera e propria celebrità sono pochi i particolarI noti della sua vita privata, infatti la cantante tiene molto alla propria privacy e non ama attirare le attenzioni del mondo del gossip. Riguardo la vita sentimentale della Amoroso sappiamo che è stata a lungo legata a un amico conosciuto durante l’infanzia, Luca, con il quale ha avuto una bellissima relazione conclusasi nel 2014.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepiani

Dopo un breve periodo da single, Alessandra si è rimessa in gioco iniziando una nuova relazione con il suo manager, Stefano Settepiani. I due si sono conosciuti nel dietro le quinte di Amici e nel corso del tempo il loro rapporto esclusivamente lavorativo si è trasformato in qualcosa di più. Il forte legame della coppia portò nel 2017 alcuni fan della cantante a ipotizzare un possibile matrimonio che venne prontamente smentito da Alessandra. Purtroppo anche la relazione con Stefano è giunta al termine nel gennaio 2020.

Alessandra Amoroso è single?

Ad oggi sembra che la cantante non abbia nessuno al suo fianco, nonostante ciò in un’intervista passata ha dichiarato di essere desiderosa di trovare la persona giusta con cui poter creare una famiglia e avere un figlio. Inoltre la cantante ha anche aggiunto: “Spero arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Poi dalla mia c’è che ho una famiglia radicata“.