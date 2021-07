Amici, ricordate Talisa? Svolta nella sua carriera: Mediaset vuole lei

Il pubblico italiano la ricorda come una delle ballerine della scuola di Amici: la giovane e talentuosa Talisa Ravagnani vive un momento magico e arriva la svolta nella sua carriera.

Classe 2001, nata a Milano, la bellissima Talisa Ravagnani fino all’età di 13 anni ha vissuto negli Emirati Arabi per poi spostarsi a Los Angeles e continuare a coltivare la sua passione per la danza, attraverso l’intenso studio.

Per ben quattro anni Talisa ha vissuto a Los Angeles, un posto che le ha offerto grandissime opportunità di crescita professionale, nonostante la giovane età. Infatti la Ravagnani è riuscita a coltivare la sua passione tanto che è entrata nel corpo di ballo di Selena Gomez, e ha ballato nel video di “Look at her now”.

Anche in Italia ha avuto la sua occasione d’oro, entrando a far parte della scuola allievi del talent show di Maria De Filippi, con Amici alla sua diciannovesima edizione. Nella scuola, però, Talisa avrà anche fortuna in amore, entrando da single e concludendo la sua esperienza da fidanzata, con con il Ballerino Javier Rojas. La relazione, però, è finita poco dopo e Talisa ha trovato l’amore con il modello Mike Cugnata.

Dopo Amici, Talisa svolta nella carriera

Mediaset vuole lei, questa è l’ultima notizia in circolo nelle scorse ore: l’azienda punta tutto sul volto e il talento della bellissima ballerina Talisa Ravagnani, quale progetto è in cantiere?

A quanto pare la ex ballerina di Amici sarà inserita nel gruppo di Striscia la Notizia, il noto tg satirico di canale 5 che rimodula le sue veline e così Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva passeranno il testimone proprio a Talisa e a Giulia Pelagatti, prossime ballerine della stagione 2021 e 2022.

Talisa Ravagnani è immemore nel pubblico appassionato di Amici che, senza ombra di dubbio, ricorda la ballerina che, alla sua prima edizione, riuscì ad arrivare alla fase finale del talent per tornare, nello studio di Maria De Filippi, l’anno successivo nelle vesti di una ballerina professionista.

Adesso, per lei, si apre la grandissima opportunità di Striscia la Notizia, nelle vesti di velina, che di sicuro saprà svolgere con grandi doti e talento.

Talisa e Giulia: le veline

Accanto alla giovane e talentuosa Talisa, Antonio Ricci ha scelto un’altrettanto giovane e brava ballerina che sarà la seconda velina del suo telegiornale satirico, seguitissimo subito dopo il telegiornale nazionale.

Occhi puntati su Talisa e anche su Giulia, anche lei ‘figlia d’arte di Amici’, ormai occasione ghiotta per tutti i giovani talentuosi, e importante ‘palestra’ di formazione. Anche Giulia ha preso parte come concorrente ballerina alla sedicesima edizione del talent della De Filippi.

Quell’occasione era stata importante per lei per evidenziare le sue virtù artistiche al punto che, conclusa la trasmissione, Giulia è entrata a far parte del cast di Colorado, come ballerina professionista.

Così la grande novità ufficiale è che Talisa e Giulia saliranno sul bancone di Striscia la Notizia per il prossimo autunno anche se questa sembra non essere l’unica variazione che Antonio Ricci e la sua produzione ha pensato di apportare al programma.