Carolyn Smith, novità sulla malattia : “Le terapie biologiche non bastano”

Amatissima dal pubblico di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, l’ insegnante, coreografa e giudice scozzese del fortunatissimo programma di Milly Carlucci, ha voluto aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute, attraverso un video pubblicato su Instagram. Ecco cosa ha rivelato

Una testimonianza importante

All’età di 5 anni stava già sulle punte. Carolyn Smith è stata fin da bambina, una persona determinata e piena di entusiasmo, ma con una sola grande passione nel cuore: la danza. Prima di dedicarsi completamente alla danza classica, moderna, jazz, afro e in particolare a quella latino americano, la giudice di Ballando con le Stelle ha praticato la ginnastica artistica e l’atletica leggera ma solo il ballo è la sua vita. “Senza il ballo, senza la musica, mi sento male.” Ha dichiarato recentemente.

Nel 2015 nella sua vita però è entrato un nemico terribile, il tumore al seno e da allora la coreografa ha deciso di condividere questa sua esperienza con le altre donne, con i suoi fan, per dare un supporto a chi come lei deve combattere contro questo “sconosciuto” come le i stessa l’ha definito nel suo libro pubblicato nel 2017, Ho ballato con uno sconosciuto. La sua testimonianza vuole essere un messaggio di forza e di coraggio e anche se all’epoca, Carolyn pensava di aver vinto la sua battaglia, le sue parole vogliono dare forza e oggi, la protagonista non smette di raccontare, condividere, parlare della sua malattia, soprattutto attraverso i social.

Gli aggiornamenti di Carolyn Smith

Nel marzo 2018, la professionista di “Ballando con le Stelle”, proprio poco prima della messa in onda del programma, rivelava che il tumore al seno era ricomparso: “È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e circoscritto. Sapevo della possibilità di una recidiva ma non me l’aspettavo così presto. Non nego di avere vissuto attimi terribili. Mi sono isolata un po’, finché non ho capito quale fosse la strada da percorrere; a spaventarmi era l’ignoto, ma quando i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata: ora ballo con un ‘conosciuto’. Non mi ritengo un supereroe ma una donna normale che ha una posizione forse privilegiata dalla quale parlare di questa sfida. Sto mettendo il cuore, l’anima, tutto quello che ho per sconfiggere questa cosa che c’è dentro di me”. Aveva dichiarato.

Carolyn Smith aggiorna spesso i suoi follower sulle visite e sui controlli che costantemente deve fare per tenere tutto sotto controllo. Giusto recentemente sul suo account Instagram ha pubblicato un video attraverso il quale ha fatto sapere che gli esiti dei suoi ultimi esami sono buoni, rivelando però che non può assolutamente abbassare la guardia perchè c’è il rischio di una recidiva.

“La tac e la pet, alleluia, sono andate bene! Tutti i medici sono veramente contentissimi… però, il tipo di tumore che ho avuto è molto, molto aggressivo. Allora, i medici oggi mi hanno detto che il rischio è molto alto per fermarsi solo alla chemioterapia biologica perché, se smettessi adesso, ci sarebbe il 60% di probabilità di una recidiva e per me, questa, è una percentuale un po’ troppo alta”. Ha dichiarato la Smith.

Grazie alla Scienza e alla Ricerca

Carolyn ha più volte sottolineato l’importanza della ricerca e oggi è un’ ambasciatrice AIRC: “Penso che se sono viva, e come me molte altre donne, è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori. Per questo ho accettato di sostenere AIRC. Durante i miei ricoveri ho anche incontrato donne che non ce l’hanno fatta, a volte ben più giovani di me. So che c’è ancora tanta strada da fare per battere gli intrusi. E per questa ragione mi fa arrabbiare vedere che ci sono persone che non credono nella medicina scientifica ma si affidano a santoni o ciarlatani. E a volte la televisione è complice, perché per far spettacolo dà loro voce. È una cosa inaccettabile”. Ha sottolineato in un’intervista.