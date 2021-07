Proposta inaspettata per Arisa, tornerà ad Amici? I fan preoccupati

Arisa è una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana. È stata al centro del gossip per un presunto riavvicinamento con l’ex fidanzato e ora sta facendo parlare nuovamente di sé per una scelta fatta nel rispetto di Maria De Filippi. Ecco maggiori dettagli sulla vicenda.

Arisa tornerà ad Amici?

Arisa ha un curriculum degno di tutto rispetto. Cristiano Malgioglio in una diretta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha definito la sua voce la più bella in assoluto e i fan sostengono pienamente queste parole. Con il passare del tempo ha spiazzato tutti per via della sua bellezza mai ostentata fino ad ora sul web. Infatti gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram hanno riscosso un grande successo tra i followers che la seguono fin dai suoi primi esordi. Fino a qualche mese fa era presente nel piccolo schermo nel ruolo di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per un attimo i telespettatori hanno temuto di non rivederla perché ha avuto una proposta allettante da un altro programma televisivo, ma per fortuna resterà devota alla regina della Mediaset. Ecco cosa ha rifiutato.

Assoluta devozione per la De Filippi

In poche parole ad Arisa è stato proposto di partecipare all’imminente edizione di Pechino Express e avrebbe incassato circa 200.000 euro. Una cifra che fa gola a chiunque, però lei non ci ha pensato due volte a rifiutare. Il motivo? Non hai intenzione di venir meno a un impegno preso con la De Filippi e con la produzione del talent show. Ciò dimostra non solo la sua onestà, ma anche l’aver vissuto serenamente questa esperienza televisiva. Ragion per cui non vede l’ora di ripeterla. I fan hanno fatto i fatti di gioia e non vedono l’ora di assistere ad altri simpatici battibecchi con il collega Rudy Zerbi. Sicuramente non mancheranno dei colpi di scena.

La vita sentimentale (e altalenante)

Fino a qualche tempo fa molti seguivano con attenzione le vicende sentimentali altalenanti di Arisa con il fidanzato Andrea Di Carlo, proprietario dalla Adc Management. Durante la fascia pomeridiana di Amici Zerbi ha detto che è fidanzata, però non ha confermato esplicitamente. Ha solo chiesto di non parlare delle sue cose private. Di recente Di Carlo ha pubblicato sul suo profilo una storia in cui ha lasciato intendere un ritorno di fiamma. “Da cosa nasce cosa. E poi La Cosa”, ecco ciò che è stato riportato nella didascalia con Meraviglioso amore mio come sottofondo. Per scoprire se ci sarà un buon proseguo, non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

