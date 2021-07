Temptation Island Anticipazioni: Manuela e Stefano ai ferri corti, lei disperata

C’è grande attesa per la messa in onda della terza puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti ancora una volta sta monopolizzando l’attenzione dei telespettatori che attendono il format con molta curiosità appassionandosi alle storie delle coppie che hanno deciso di mettere sotto esame i loro sentimenti. Un percorso per alcuni creato ad arte, per altri non veritiero ma che in realtà rispecchia la quotidianità di molti fidanzati che si ritrovano nelle problematiche quotidiane messe in discussione nel villaggio della Sardegna.

Temptation Island, Stefano e Manuela al falò di confronto?

Dopo aver assistito al falò di confronto fra Tommaso e Valentina, coppia per il momento uscita dal reality separata e che ha fatto molto discutere sia per le modalità in cui l’addio è avvenuto sia per l’atipicità della relazione dei due: lui appena 20 anni molto geloso della sua fidanzata Valentina quarantenne con un matrimonio alle spalle si è lasciato andare alle lusinghe della tentatrice Giulia che lo ha indotto a più di un bacio appassionato a cui Valentina non voleva credere e a cui ha continuato a dare continue giustificazioni. Un falò decisamente appassionante che in pochi minuti è diventato argomento di conversazione sui social.

Nella prossima puntata ad essere protagonista sarà un’altra coppia che sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, pronta a dirsi addio e a comprendere, grazie anche a Temptation Island i suoi limiti. Stiamo parlando di Stefano e Emanuela che a quanto pare non hanno ancora superato i contrasti personali. Dalle immagini anticipate dal profilo Instagram ufficiale del reality si percepisce una Manuela disperata e in lacrime e Stefano irritato e deluso d’alcuni comportamenti della fidanzata che non si aspettava assolutamente di vedere. Per conoscere nel dettaglio cosa è successo occorre attendere la messa in onda della puntata condotta egregiamente da Filippo Bisciglia unico per ora ad aver ricevuto l’applauso del pubblico.

Temptation Island, la disperazione di Manuela: cosa è successo?

Disperata e in lacrime per il fidanzato Stefano che nell’altro villaggio non ha mostrato stima e attenzione per la compagna, Manuela si è fatta consolare dal tentatore Luciano Punzo che a quanto pare ha colto nel segno di cosa ha bisogno la giovane. I due hanno creato un feeling particolare per ora confinato a ruolo d’amicizia. E anche se Manuela apprezza le attenzione che il single Luciano le rivolge non riesce ad accettare che il fidanzato non abbia la stessa considerazione.

Il docu-reality delle tentazioni non è ancora a metà della sua messa in onda ed è già un successo, per alcuni solo un format televisivo mentre per la gran parte del pubblico una rappresentazione di vita di coppia quotidiana reale e proiettata verso esperienze comuni e all’ordine del giorno. Non resta che attendere l’evoluzione degli eventi!