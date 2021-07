Il Paradiso delle Signore, ritornano tre amatissimi personaggi: gioia per i fan dopo l’addio

Tutto pronto per la sesta stagione de “Il Paradiso delle Signore”: ecco chi farà ritorno tra i personaggi della soap opera.

La serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo e trasmessa su Rai 1, già dalla terza stagione, in formato daily nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, è pronta a tornare dopo la pausa estiva. La regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con la produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina è pronta a sorprendere i telespettatori affezionati de “Il Paradiso delle Signore” con nuovi intrighi nella Milano degli anni ‘50 e ‘60.

Il nuovo cast del Paradiso delle Signore

L’attesissima sesta edizione della soap opera vedrà in scena un nuovo cast: Massimo Poggio (Teresio “Ezio” Colombo), Neva Leoni (Tina Amato), Giulia Vecchio (Anna Imbriani), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Valentina Bartolo, Lucrezia Massari, Moisè Curia. A questi, si aggiungono due volti già presenti nell’ultima stagione come guest star ma adesso definitivamente inseriti nel cast fisso de “Il Paradiso delle Signore”. Si tratta di Luca Grispini (Nino) e Giulia Chiaramonte (Sofia). Ma ad accendere i fan è soprattutto il “ritorno” nel cast di tre nomi in particolare. Parliamo di Neva Leoni, che era già comparsa nella prima stagione daily, Filippo Scarafia e Giulia Vecchio, che avevano preso parte alla fiction nella precedente versione in prima serata.

Il ritorno di Neva Leoni nei panni di Tina

Neva Leoni, romana classe 1992, aveva fatto il suo ingresso in scena nel corso della terza stagione de “Il Paradiso delle Signore”, nei panni di Concetta “Tina” Amato. Arrivata da Partanna con la famiglia, aveva iniziato subito a lavorare come Venere, nonostante il suo vero sogno fosse quello di diventare cantante. Dopo essere stata quasi truffata da un sedicente produttore, tra lei e il discografico Sandro Recalcati è scattato l’amore: i due si sono sposati e trasferiti a Londra, dove Tina ha proseguito la sua carriera fino a questo momento.

Roberto Landi in scena a “Il Paradiso delle Signore”

Grande ritorno anche quello del consulente pubblicitario Roberto Landi, interpretato da Filippo Scarafia. Dopo una prima frequentazione, nella seconda stagione aveva chiesto a Silvana di sposarlo, salvo poi lasciarla sul finire degli episodi dopo aver trovato il coraggio di riconoscere i suoi veri sentimenti nei confronti di Vittorio Conti e dichiarare la sua omosessualità.

Giulia Vecchio interpreta Anna Imbriani

Dopo la fuga con Quinto, a tornare è anche Giulia Vecchio nei panni di Anna Imbriani. Proveniente da un piccolo paesino, amante della dolce vita milanese, il suo unico scopo era quello di trovare un buon partito da sposare. Buon partito che potrebbe essere Quinto, innamorato di lei da sempre, e disposto anche a prenderla in moglie dopo che lei è rimasta incinta di Massimo, ingegnere impegnato nella costruzione dell’Autostrada del Sole ma già sposato. Una proposta che Anna inizialmente aveva rifiutato, per poi accettare verso la fine della seconda stagione, al momento del parto. Dopo la nascita della piccola, Massimo si era rivolto a un giudice per avere l’affido della bambina ed era riuscito a ottenerlo. Allora di nascosto Anna era scappata con Quinto e sua figlia in un paese indicatole da don Saverio. Cosa succederà nella sesta stagione è tutto da vedere!