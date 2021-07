Justine Mattera, scatto da urlo per la 50enne: in spiaggia così, foto da infarto

Justin Mattera è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere degli scatti che non passano inosservati sui social. L’ultimo pubblicato ha riscosso un grande successo e il merito è della sua inestimabile bellezza. Ecco come si è mostrata.

Justine Mattera, un fascino disarmante

Nata a New York il 7 maggio 1971, Justin Mattera è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense che vive in Italia dal 1994. In quell’anno si è trasferita in Toscana per studiare presso l’Università di Firenze. Dovendo guadagnarsi il pane da sola, ha iniziato a lavorare come modella e cubista in una discoteca e durante una serata è stata notata dal produttore DJ Joe T. Vannelli. Questo incontro le ha permesso di scalare la vetta del successo. E’ molto apprezzata per il suo fascino indiscusso che ricorda molto quello dell’inimitabile Marylin Monroe. Ha una fisicità scultorea, in quanto tende a seguire un’alimentazione corretta e a dedicarsi costantemente all’attività fisica. Spesso su Instagram mostra fiera la passione per la bici. Allo stesso tempo mostra delle versioni molto intriganti di sé stessa. Riceve tanti complimenti, ma anche delle critiche da coloro che non vedono di buon occhio il suo ostentare. Con garbo e diplomazia Justine risponde senza darci peso, del resto la popolarità ha anche quest’altro volto della medaglia. Di recente si è mostrata in un modo tale da far contemplare le sue curve mozzafiato.

Una dea in spiaggia

“I scream, You scream, We all scream for ice cream. C’è qualcosa di meglio?”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia della foto pubblicata qualche giorno fa. Justine Matera si trova a Roseto Capo Spulico, una splendida in provincia di Cosenza, dove probabilmente si sta godendo dei giorni di relax. Nonostante ciò ha già ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è sempre amatissima e seguita da una marea di follower. Justine Matera indossa un costume a due pezzi e, mentre osserva un punto indefinito sotto il sole estivo, gusta un buonissimo gelato. Il colore della pelle ambrato si sposa perfettamente con quello del costume. I capelli come sempre sono impeccabili e sicuramente il paesaggio che fa da sfondo passa decisamente in secondo piano.

Leggi anche -> Justine Mattera, avete mai visto il marito? Ecco chi è, ancora più forti dopo la crisi

Un amore…in bici

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Justin Matera è stata legata per anni al conduttore Paolo Limiti. Dopo aver voltato pagina ha conosciuto l’imprenditore Fabrizio Cassata che ha reso padre di due figli: Vincent e Vivienne Rose. In passato hanno vissuto un periodo delicato a causa di una crisi, ma per fortuna si tratta di un lontano ricordo. I due hanno in comune la passione per lo sport, in particolare la bicicletta.

Leggi anche -> Justine Mattera incendia Instagram: il nuovo scatto da bollino rosso