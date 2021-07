Spunta una foto amarcord in cui una delle attrici più belle del mondo dello spettacolo, aveva appena vent’anni: avete capito di chi si tratta?

Attraverso le pagine ufficiali social, i personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere momenti del loro passato e far conoscere un’altra parte di se. In questo caso su Instagram viene pubblicata una fotografia amarcord di una delle attrici più belle e più apprezzate del mondo dello spettacolo.

In questo scatto appare una giovanissima ragazza, precisamente a vent’anni, bellissima e molto sensuale che ‘osa’ con un generosissimo spacco laterale che mette in mostra delle curve mozzafiato. La fanciulla della foto guarda l’obiettivo con aria seriosa e ha i capelli legati in uno chignon che mette in risalto i meravigliosi tratti del viso.

Già nel fiore dell’età, emergeva la bellezza impareggiabile di questa ragazza che oggi è diventata una delle attrici più amate dal pubblico. Avete riconosciuto di chi si tratta?

Una delle attrici più belle: ecco chi è

Aveva appena vent’anni, oggi è una donna matura ma la sua bellezza e il suo fascino sono intramontabili: ecco che la protagonista della fotografia è l’attrice di Un Posto al Sole, Nina Soldano.

Resta sempre meravigliosa, nonostante il trascorrere degli anni, anche se rispetto ai suoi vent’anni, oggi la Soldano portano con se uno sguardo molto più determinato e deciso, rispetto ad una giovanissima Nina, ancora un po’ insicura e timida.

Oggi, con il suo caschetto nero, i tratti del viso marcati e affascinanti, il suo sex appeal resta sempre verde.

La carriera di Nina Soldano

Protagonista del personaggio storico della ‘dark lady’ Marina Giordano, Nina Soldano da anni presta il volto nella serie televisiva di Rai 3. Il pubblico ama tantissimo Marina di Un Posto al Sole ed è per questo che, di fronte alla notizia inaspettata dell’uscita di scena, dopo anni, del personaggio interpretato da Nina Soldano, la delusione è stata tanta.

La cattivissima Marina di Un Posto al Sole dopo essere diventata un pilastro storico della soap opera è uscita di scena. Di fronte alla pioggia di disapprovazioni per questa scelta da copione, l’attrice ha deciso di chiarire la sua posizione rispetto a questa scelta con un post pubblico.

“L’uscita di Marina non è stata una mia scelta” ha scritto su Instagram la Soldano, aggiungendo: “Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”. L’attrice è stata inondata da messaggi di affetto e di stima per il suo personaggio e molti le chiedevano di far ritornare la ‘cattiva Marina’ sul set.

A quanto pare, per il momento, è uscita di scena la perfida Marina Addezio Giordano, era tra i personaggi più amati di Un posto al sole, perennemente in bilico tra i suoi intrallazzi e l’amore per l’altro protagonista senza scrupoli, Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli.