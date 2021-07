Gli appassionati del reality ‘Vite al Limite’ di sicuro non avranno dimenticato la delicata storia di Cillas Givens che, ai tempi, pesava circa 400 chili: oggi come sta?

Già dal titolo si comprende bene quale sia stato il format su cui si è strutturato il reality show nato negli Stati Uniti e adottato anche in Italia, in onda su Real Time. ‘Vite al Limite‘, infatti, porta in televisione le storie di tutte quelle persone che sono affette da patologie di obesità e che arrivano, appunto, al limite del peso corporeo che mette a serio rischio la loro vita.

Un reality molto diretto che spesso racconta le storie in modo schietto e mette davanti al telespettatore delle realtà inimmaginabili: persone che a causa delle loro malattie vivono le loro vite in modo invalidante. Queste persone, però, diventano anche protagoniste di una rinascita, nella maggior parte dei casi, perché, stanche della loro condizione, decidono di affidarsi al chirurgo iraniano Younan Nowzaradan, doppiato nella versione italiana dall’attore Giorgio Lopez.

Alcuni riescono a dimagrire e rinascere, altri non trovano la stessa forza di volontà, purtroppo. Tra i tanti protagonisti di Vite al Limite, tutti ricorderanno la storia di Cillas Givens che era arrivato nel reality con un peso di ben 400 chili. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Vite al Limite: ricordate Cillas Givens che pesava 400 chili?

Uno dei protagonisti del reality statunitense era stato Cillas Givens, arrivato nella trasmissione con un peso che lo ha, immediatamente, posto tra i partecipanti con il massimo dell’obesità. Il giovane Cillas pesava, infatti, 400 chili ed era arrivato nella clinica di Houston, in Texas, in cerca di salvezza da questo suo stato molto grave.

Il quadro clinico di Givens, nel momento in cui si era affidato al dottor Younan Nowzaradan era seriamente allarmante: l’uomo soffriva di diverse patologie scaturite purtroppo dal suo comprovato status di estrema obesità, inoltre faticava a respirare autonomamente a causa del suo forte peso, che inevitabilmente andava a schiacciare e conseguentemente a ledere il suo apparato respiratorio.

Il giovane, quindi, non riusciva a respirare autonomamente ma aveva bisogno di un respiratore artificiale. Questa problematica respiratoria, quindi, poteva creare dei seri rischi all’operazione allo stomaco. Nonostante tutte queste problematiche, grazie alla sua determinazione e alla bravura del dottore iraniano, ad oggi Cillas Givens viene ricordato come uno dei maggiori casi di successo del programma. Eccolo oggi, totalmente irriconoscibile e rinato a nuova vita.

La nuova vita di Cillas Givens

A svelarci come sta e come vive oggi Cillas Givens è il The List: l’uomo, sposato e con una figlia, non solo è dimagrito tantissimo durante il reality ma ha continuato il suo percorso di perdita di peso anche oltre il programma. Ovviamente i tanti chili persi hanno reso necessario a Cillas anche un intervento di riduzione alla pelle in eccesso.

Oggi Cillas Givens è un uomo nuovo: rinato nella forma fisica, ha ripreso in mano la sua vita e le sue attività ed anche psicologicamente ha avuto dei benefici al punto che, per lui, ci sono state delle ottime novità anche lavorativamente.

Cillas si sarebbe trasferito nel North Carolina, ricevendo una promozione come direttore della comunicazione presso l’agenzia di USCommunications.