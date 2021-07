Che fine ha fatto Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso? eccola dopo l’intervento

Loredana Fiorentino conosciuta al grande pubblico per essere la madre di Luigi Mario Favoloso si è conquistata la popolarità grazie ad alcune atteggiamenti discussi del figlio. Lo scorso anno Favoloso ha inscenato una sorta di sparizione preoccupando gli organi di stampa e allarmando l’attenzione su di se e questo in seguito ad una serie di discussioni avute con l’ex Nina Moric. A difendere il figlio pubblicamente la stessa Loredana che ha approfittato dell’interesse del momento per partecipare a vari salotti tv, in particolare quelli di Barbara d’Urso di cui è divenuta un ospite quasi fissa.

Loredana Fiorentino: la Favolosa si è rifatta il naso

Decisamente iconica e per molti alla ricerca della popolarità la Favolosa, come l’ha battezzata appunto la D’Urso ha manifestato tutto il suo interesse per la tv. Anche il suo profilo Instagram è molto vivace, la 50enne non manca di mostrare tutta la sua bellezza posando per veri e propri servizi fotografici anche in abiti succinti nonostante non sia più così giovane. A volte contestata anche dal figlio Loredana non ha esitato e ha approfittato del momento proponendosi anche come testimonial social d’alcuni prodotti. Nei mesi scorsi la mamma di Favoloso ha anche rivelato d’essersi sottoposta ad una rinoplastica: : è stata operata dal dottor Simone Napoli, lo stesso che ha operato Lucia Bramieri.

Loredana Fiore ha spiegato che la sua scelta non è legata ad un fattore esclusivamente estetico ma ad uno salutare, a quanto pare per anni ha sofferto d’emicranie causate appunto d’alcuni problemi legati alla respirazione. La donna si è mostrata sui social con il medico che a quanto pare ha fatto di più di quanto richiesto dando alla Fiore un nuovo profilo. Il dottore infatti ha non ha solo ricostruito il setto nasale, ma ha anche rimodellato il naso rendendo felice la Fiore che ha vinto la sua paura e per la prima volta si è sottoposta ad un intervento.

Luigi Favoloso assolto dall’accuse di Nina Moric

Lo scorso Maggio Luigi Favoloso ha condiviso la sua gioia per aver ottenuto l’assoluzione dall’accuse di violenza mossegli da Nina Moric. Il giovane per molto tempo al centro della cronaca ha finalmente ottenuto giustizia e la gioia del momento è stata condivisa anche dalla madre Loredana che su Instagram ha repostato la notizia data dal figlio. Ora Favoloso guarda avanti e a quanto pare sembra anche aver ritrovato l’intesa con Elena Morali con cui in passato ha avuto qualche divergenza d’opinioni nonostante un matrimonio celebrato alle Maldive.

Leggi anche -> Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali ? La verità

Nina Moric ha però immediatamente smentito l’ex fidanzata e su un Ig Stories ha spiegato cosa in realtà ha deliberato la corte: “Nessuno è stato dichiarato innocente perché non c’è nessuna sentenza. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazioni ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, si celebrerà un’udienza all’esito della quale il giudice, e solo il giudice potrà decidere.”