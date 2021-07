Una Vita, Lolita irriconoscibile| Ecco com’è nella vita di tutti i giorni la moglie di Palacios

Il pubblico è abituata a vederla nelle vesti di Lolita nella soap spagnola Una Vita ma avete mai visto Rebeca Alemañy nella vita di tutti i giorni? Bellissima e sensuale!

Una storia che fa battere il cuore

La coppia di Una Vita, composta da Antoñito Palacios e Lolita Casado, è adorata dai telespettatori che vedono soprattutto in Lolita, una donna di inizio XX secolo, dolce e solare. Quest’ultima è riuscita a conquistate il figlio di Ramon, appassionando milioni di fan con la loro bellissima storia d’amore.

Lei infatti da semplice domestica è riuscita a prendere il cuore del giovane rampollo Palacios e lui, pur di sposarla, è andato contro tutti i pregiudizi e i pettegolezzi. Insomma, una storia che ha tutti gli ingredienti giusti per far sognare i più romantici. Lolita e Antonio sono tra i protagonisti più amati dal pubblico e c’è molta curiosità sugli attori che li interpretano. In particolare sulla bellissima mora, che nella realtà si chiama Rebeca Alemañy. Eccola senza gli abiti di scena, attraverso degli scatti postati su Instagram.

LEGGI ANCHE ———–>Una Vita, ecco che fine ha fatto Ana del Rey, l’amata Trini Crespo: l’attrice oggi

La Lolita di Una Vita nella realtà

Diventata famosa per i suoi ruoli nel piccolo schermo, l’attrice spagnola Rebeca Alemañy si è contraddistinta anche per le sue performance teatrali. Rebecca è nata ad Alicante nel 1990 e ha dimostrato di avere la passione per il mondo dello spettacolo, fin da bambina, approcciandosi in giovane età, sia alla recitazione che al canto e al ballo, facendo vedere di esserne davvero portata.

LEGGI ANCHE ———–>Una Vita, 5 curiosità sulla famosa soap spagnola: da non credere

In una recente intervista l’attrice ha anche rivelato di trovare in Lolita, il personaggio che interpreta in Una Vita, molte cose in comune come l’amore per la natura, gli animali, la positività e l’impulsività. Proprio sul suo profilo Instagram, non mancano gli scatti in cui si mostra con i suoi adorati animali di campagna, come conigli, galline, asini e caprette.

Ma ci sono foto che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità. Rebecca infatti fino a qualche tempo fa ha portato i suoi capelli neri e ricci lunghi, ma nelle foto più recenti la vediamo con un acconciatura più corta e in pose anche ammiccanti. I fan la adorano e mettono migliaia di like ai suoi post.