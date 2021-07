Cecilia Rodriguez ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della sorella di Belen

La sua notorietà esplosa dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, anche se Cecilia Rodriguez si sa, era già conosciuta per essere la sorella di Belen. Oggi a 31 anni è molto diversa dalle sue prime apparizioni in Tv o sulle copertine delle riviste. Ecco com’è cambiata negli anni la bellissima Chechu

Seno e naso rifatti?

Ritocchino si o ritocchino no per Cecilia Rodriguez? Ci ha già pensato Striscia la Notizia a sollevare la questione attraverso una delle sue gettonatissime rubriche “Fatti e rifatti”. Secondo il Tg satirico di Antonio Ricci la bellissima fidanzata di Ignazio Moser avrebbe rifatto il seno e il naso.

Se per il seno è arrivata la conferma dalla diretta interessata, nulla si sa invece per il naso, che sembra più affusolato e meno pronunciato di prima.. “Non mi piacevo più – ha svelato Cecilia in un’intervista riferendosi all’intervento al seno – non mi sentivo me stessa. Ci ho pensato tanto. Ho preso la decisione di intervenire dopo averne parlato con Belen e lei mi ha detto: ‘Se rifarlo pensi possa farti sentire meglio, non hai altra scelta’. Così ho iniziato a mettere via i soldi e, quando ho raggiunto una cifra abbastanza elevata, Belen ha chiamato il suo chirurgo, in Argentina, lo stesso che le ha rifatto il seno anni fa”.

Com’è cambiata Cecilia Rodriguez

La sorella di Belen è una bellissima donna e sicuramente non ha bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. Ed è anche vero che con gli anni si cambia. Quando Cecilia Rodriguez è arrivata in Italia aveva appena 18 anni e si notava tantissimo la differenza con Belen, di qualche anno più grande. Chechu appariva acqua e sapone e con le forme più morbide. Il suo cambiamento, che l’ha portata oggi ad essere la sosia di sua sorella, può dipendere anche dalla perdita di perso come lei stessa ha dichiarato: “Desideravo essere perfetta, a partire dal mio seno. L’ho rifatto, ora è proprio come quello di mia sorella, Belen. Quando sono arrivata in Italia – nel 2008 – sono dimagrita cinque chili.”

Tuttavia il viso oggi appare con gli zigomi più pronunciati e il mento appare meno sporgente. Cecilia Rodriguez è intervenuta anche lì?