C’è un’altra donna nel cuore di Ignazio Moser. Ecco di chi si tratta

Ignazio Moser è noto al pubblico italiano per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e grazie a questa esperienza televisiva ha avuto modo di conoscere l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Tuttavia nella sua vita c’è anche un’altra donna che occupa un posto speciale nel suo cuore. Ecco di chi si tratta.

Un’altra donna nella vita di Ignazio

Ignazio Moser ha condiviso l’esperienza della casa del Grande Fratello con Giulia De Lellis, Luca Onestini, Raffaele Tonon, Cristiano Malgioglio e tanti altri ancora. Quando ha fatto ingresso Cecilia era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. Con il passar del tempo Cecilia e Ignazio si sono avvicinati al punto tale da lasciarsi andare davanti alle telecamere. Per questo motivo Francesco ha voluto un confronto con la fidanzata, la quale ha deciso di troncare la relazione per vivere la nuova accanto al figlio di Francesco Moser. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro storia, però molti si sono ricreduti perché oggi si dichiarano ancora amore eterno. Il ragazzo ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi nella puntata finale Ilary Blasi ha creato l’atmosfera tale da fargli fare la proposta di matrimonio a Cecilia. Entrambi non hanno approfittato di un momento, confessando di volerlo fare a quattrocchi lontano dai riflettori. Le persone più vicine a Ignazio sostengono che sia letteralmente innamorato, anche se nella sua vita c’è anche un’altra donna molto importante. Si tratta di Carla Merz.

Madre e figlio: due gocce d’acqua

Carla Merz non è altro che la madre. Si è sposata con Francesco Moser nel 1980 e dal loro matrimonio sono nati Ignazio, Francesca e Carlo. Sia lei che il marito non vogliono stare al centro dell’attenzione, in quanto sono persone estremamente riservate. Dopo aver osservato una foto, molti italiani sostengono che si somiglino tantissimo. La bellezza è un tratto caratteristico della famiglia Moser: Ignazio ha ereditato dalla madre il sorriso smagliante e gli occhi color nocciola. Le persone più strette confermano che hanno anche lo stesso carattere: pacato e riflessivo. Spesso è lui a condividere degli scatti su Instagram in compagnia della madre, dimostrando così di essere legati da un profondo affetto.

Weekend con Luna Marì

Ignazio e Cecilia, dopo aver festeggiato il compleanno della mamma Carla, si sono recati presso l’isola di Alberella per incontrare per la prima volta Luna Marì. Dopo il parto Belen e Antonino Spinalbese sono stati lì per qualche giorno. Le prime immagini sono state pubblicate da Patrizia, ovvero un’amica della conduttrice argentina. A seguire anche Ignazio ha pubblicato degli scatti simili che hanno ricevuto tantissimi like. Inoltre hanno colto l’occasione per trascorrere dei giorni di relax nelle isole Eolie, come testimoniano gli ultimi scatti.

