Critiche sul fisico per Rosalinda Cannavò. Lei si difende con un lungo post

Rosalinda Cannavò è nota per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ha deciso di scrivere un lungo post sui social per rispondere alle critiche di coloro che mettono in risalto i chili di troppo. Ecco le sue parole che non sono state osservate.

Duro sfogo di Rosalinda sul web

Di recente Rosalinda Cannavò è al centro dell’attenzione anche per via della questione del bacio che ha ricevuto da Dayane Mello. In pratica hanno collaborato per uno shooting fotografico e la Mello non ha esitato a manifestare il suo gesto affettuoso, ma l’attrice si è irrigidita sostenendo che tra loro non ci può essere altro che una semplice amicizia. Nella casa si erano molto avvicinate, però adesso le cose sono cambiate da quando è arrivato nella vita di Rosalinda il giovane Andrea Zenga. Per lui ha lasciato il fidanzato storico e adesso sono una coppia a tutti gli effetti. Per risolvere il problema della distanza geografica, sono andati subito a convivere e sembra che le cose stiano andando bene. Purtroppo Rosalinda deve fare i conti con la cattiveria di coloro che attraverso lo schermo di un computer o di un cellulare scrivono cose non belle sul suo fisico. La ragazza non ha mai nascosto di aver avuto problemi alimentari, sfiorando l’anoressia. Non ne può più di questo accanimento nei suoi confronti, quindi ha scritto un lungo post per mettere a tacere le malelingue.

“Voglio vincere l’insensata paura di non essere…”

“Ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto che questi mi condizionano non sono nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool, ma di condizionarmi nella vita vera, tanto da crearmi imbarazzo…Nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi. Apparentemente è così, ma per molti di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è una boccata di autostima. In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non essere come gli altri vogliono che io sia e mi mostri in bikini che vi piaccia o meno”, ecco cosa ha scritto sui social la bellissima Rosalinda.

Andrea attacca gli haters

Per fortuna Rosalinda può contare sul fidanzamento Andrea, il quale risponde sempre agli haters che prendono di mira la nuova fidanzata in modo del tutto ingiustificato. Un gesto d’amore molto forte e allo stesso tempo bello. Rosalinda ha anche il sostegno di tantissimi fan che non esitano a elogiare la sua bellezza, estremamente naturale senza nulla di artefatto.

