Ignazio Moser al centro del gossip: le rivelazioni scottanti di un’ex naufraga

A distanza di più di un mese dalla conclusione dell’Isola dei Famosi, alcuni ex naufraghi rivelano dei particolari fino a questo momento ignoti.

La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi si è ormai conclusa da più di un mese, ma le celebrity che non sono state protagoniste non smettono di rimanere sotto i riflettori e continuano ad alzare scie di gossip. Dopo lo sfogo di Emanuela Tittocchia, è arrivato quello di un’altra naufraga che ha svelato alcuni retroscena sul reality show seguito da milioni di telespettatori.

Il racconto di Emanuela Tittocchia

Il racconto di Emanuela Tittocchia ha rivelato come il programma sia una vera e propria gara di sopravvivenza: vieni aiutato solo se hai gravi problemi fisici, sei costretto a dormire tra blatte ed insetti di vario genere, ti vengono concessi solo 25 grammi di riso al giorno e in più ci sono i clisteri, per riuscire a sconfiggere la costipazione. Ma dopo questi dettagli, ne sono spuntati fuori di altri relativi ad alcuni partecipanti della trasmissione.

Ignazio Moser preso di mira

Al centro del gossip questa volta c’è Ignazio Moser, ex ciclista nonché finalista della stagione 2021 dell’Isola dei Famosi insieme ad Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante, Valentina Persia e Awed. Il concorrente è stato di recente attaccato da Miryea Stabile, fit influencer, fashion blogger, modella e sua ex compagna d’avventure al reality.

Le parole di Miryea Stabile

Miryea Stabile si è schierata contro Ignazio Moser, non condividendo alcuni suoi comportamenti. In particolare, la modella ha riportato un episodio, sottolineando il comportamento poco etico dell’ex ciclista: “Una volta ha ucciso una razza e non è mai andato in onda”, ha raccontato. Il finalista ha subito risposto all’accusa, spiegando: “La fame fa brutti scherzi, che si deve fare?”. “Gliel’avevo detto io che non poteva”, ha ribadito l’ex naufraga, “E’ proprio un assassino!” ha concluso senza esitazione.

Ignazio Moser su Instagram

Nel frattempo, comunque Ignazio Moser si gode le vacanze estive. In uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, ha posato sorridente insieme alla mamma Carla, scrivendo per lei degli auguri speciali: “Tutti questi eventi positivi non potevano che accadere nel giorno del compleanno di nonna Carlina, da sempre sottovalutata come sciamana 😂😂 Auguri mamma, ti voglio bene ❤️”.

La mamma di Ignazio Moser, infatti, è nonna di ben tre nipoti grazie alla figlia Francesca. I piccoli che hanno portato grande gioia in famiglia, come dimostrano le tante foto pubblicate dall’ex ciclista sui social, che adora fare lo zio!

LEGGI ANCHE: Avete mai visto il fratello di Ignazio Moser? La somiglianza è impressionante

I commenti social

Sotto il post di auguri per la mamma Carla, non sono tardati ad arrivare anche alcuni commenti da parte degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi che hanno condiviso con Ignazio Moser l’esperienza in Honduras. Oltre a Matteo Diamante, che ha sottolineato come la mamma di Ignazio appaia incredibilmente giovane, è arrivato anche il messaggio di grande stima da parte di Valentina Persia, che ha commentato così: “Auguri dolce mamma e complimenti per aver messo al mondo un uomo dai modi così gentili, innamorato della sua donna, che sembra provenire da un’altra epoca! Auguri!”