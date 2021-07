Matrimonio a prima vista, Sergio e Jessica pazzi d’amore: la coppia decolla

Matrimonio a prima vista è un docu-reality che analizza il percorso di coppie che convolano a nozze senza conoscersi. Per rendere il loro percorso lineare e sereno, un team di esperti interverrà per evitare a tutti i costi il divorzio. Sull’altare una delle coppie ha fatto delle promesse che hanno commosso i telespettatori. Ecco di chi si tratta.

Matrimonio a prima vista, parole toccanti sull’altare

Su Discovery plus stanno andando in onda le puntate della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Il programma prevede che dei single incontrano il proprio partner direttamente sull’altare. Dopo la funzione religiosa, avranno quattro settimane per capire se lasciarsi oppure continuare la relazione lontano dal contesto televisivo. Stavolta il team di esperti seguirà da lontano i partecipanti per via del periodo di emergenza sanitaria. Ci sono sempre Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto che accompagneranno le coppie durante questo percorso televisivo. La prima è composta da Martina e Davide: lei è un’assistente di volo, ma a causa della pandemia ha perso il suo lavoro mentre lui è un responsabile finanziario e un pr. La seconda coppia è formata da Dalila e Manuel: lei è una segretaria di Roma mentre lui è un impiegato nella tabaccheria della mamma. Infine la terza è caratterizzata da Jessica e Sergio. Sono loro che hanno commosso i telespettatori con toccanti promesse sull’altare.

“Promettere a una sconosciuta è sempre difficile…”

Jessica e Sergio sono una delle coppie della nuova edizione del programma che ruota attorno il vincolo matrimoniale. Lei è una splendida imprenditrice il 32 anni e vive a Segrate mentre lui lavora nel franchising nel capoluogo lombardo e ha 35 anni. Oltre a vivere nello stesso luogo, avrebbero tanto in comune da condividere. Non a caso in seguito a vari test è stata confermata la loro affinità con la percentuale dell’84%. Tra loro c’è un trasporto mentale e sono entrambi predisposti alla comunicazione. Al termine del loro percorso decideranno se divorziare oppure progettare un futuro insieme. Nonostante sia un’esperienza del tutto inusuale, Sergio e Jessica si sono guardati negli occhi e hanno fatto delle promesse. “Promettere a una sconosciuta è sempre difficile. Ho voglia di costruire e di rendere ogni secondo di questa esperienza che stiamo vivendo come un’opportunità”, ecco le parole del ragazzo.

Jessica e Sergio Capozzi – Meteoweek

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista Italia, le coppie della settima edizione: chi sono e cosa fanno

“Non ostacolerò mai nessuno dei tuoi sogni”

Jessica ha subito pronunciato un bellissimo pensiero: “Non ostacolerò mai nessuno dei tuoi sogni. Combatterò al tuo fianco per trasformarli in obiettivi vincenti”. È come se i due ragazzi si conoscessero da una vita, per questo motivo sono subito entrati nel cuore di coloro che seguono da anni il docu-reality. I più ottimisti credono che andranno via dal programma mano nella mano.

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista, ecco tutte le novità della nuova edizione