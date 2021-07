Temptation Island, Manuela prima del successo: spuntano le foto dal passato, com’era

In più di un’occasione, nel corso di Temptation Island si è parlato dei ritocchi estetici di Manuela Carriero, fidanzata di Stefano Sirena: ecco com’era la protagonista del reality show di Canale 5.

Manuela Carriero ha deciso di partecipare a Temptation Island in coppia con il fidanzato Stefano Sirena al quale è legata da più di quattro anni. La loro relazione sembra essere ad un punto di stallo dovuto al tradimento di lui, in realtà mai perdonato dalla compagna. I due, così, dopo una convivenza, hanno deciso di tornare a vivere da soli e hanno chiesto di partecipare al programma estivo di Canale 5 per comprendere se la loro sia una relazione da salvare.

Puntata dopo puntata, Manuela è apparsa sempre più propensa a lasciare il fidanzato Stefano che, dal canto suo, non ha mai riservato parole gentili nei confronti della compagna. Oltre ad averla accusata di essere “solo” una brava casalinga, il giovane di Brindisi ha sostenuto sia una donna insicura e, per tale motivo, sarebbe ricorsa ad alcuni ritocchi estetici. Lei, tuttavia, non ha mai smentito: ecco com’era prima di partecipare a Temptation Island.

Manuela Carriero com’era prima di Temptation Island

Come si evince dalle dichiarazioni di Stefano, poi confermate da Manuela, la Carriero sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per rendere il seno più prosperoso.

“Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta – ha commentato lui durante un falò con Filippo Bisciglia – . Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell’approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me”.

All’ascolto delle parole denigratorie del compagno nei suoi confronti, Manuela Carriero è scoppiata in lacrime davanti alle altre compagne di Temptation Island e al conduttore.

“È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta. Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto”, ha detto lei disperata.

Rovistando tra le foto del passato di Manuela, dunque, spuntano alcuni scatti che mostrano la differenza fisica tra ieri e oggi. Ma, al di là del seno, pare proprio che la Carriero non abbia rifatto altro.

Manuela e Stefano, come finirà a Temptation Island

Le puntate di Temptation Island, intanto, si avviano alla conclusione e, stando alle prime anticipazioni, pare proprio che Manuela si lascerà andare con il single Luciano fino a sfiorare il bacio.

La Carriero e Sirena, tuttavia, sembrano essere tra le coppie pronte e dirsi addio nel corso del falò finale: lei, infatti, pare essere decisa a dire addio al compagno che, dal canto suo, dimostra di avere le stesse intenzioni.

Persone vicine alla coppia sussurrano sui social che i due protagonisti di Temptation Island si siano già lasciati e che abbiano tentato la carta del reality show solo ed esclusivamente per visibilità.