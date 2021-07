Temptation Island, spunta una foto del 2011 di Federico. Com’era prima del successo, irriconoscibile

L’attuale edizione di Temptation Island sta riscuotendo un grande successo e il merito è delle coppie che si stanno mettendo alla prova nel viaggio dei sentimenti. Di recente sta circolando sul web una foto che risale a tanti anni fa di uno dei fidanzati. Ecco di chi si tratta.

Temptation island, spunta una foto dal passato

I telespettatori hanno avuto modo di conoscere bene le coppie che si stanno mettendo alla prova nel reality delle tentazioni. Hanno fatto parlare fin dall’inizio Stefano Sirena e Manuela Carriero. Il ragazzo non ha mai perso occasione di sminuire la propria partner, la quale non fa altro che versare lacrime perché non capisce il motivo di tanta rabbia nei suoi confronti. “Tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente”, ecco una delle tante frasi che ha fatto infuriare gli italiani. Lei nel frattempo può contare sul sostegno del tentatore Luciano, in quanto le ha fatto capire che lo troverà una volta spente le telecamere. Nonostante tutto non hanno ancora richiesto un falò immediato, come ha fatto Floriana Rasa con Federico Angelica. Una foto del ragazzo sta circolando sul web e molti hanno dato il proprio parere.

Pareri discordanti su Federico

Lo scatto risale al 2011 ed è stato pubblicato da un amico di Floriana e Federico. Decisamente più piccolo, ha lineamenti meno marcati e per alcuni non è cambiato di una virgola. Altri, invece, sostengono che sia irriconoscibile. Non sta facendo parlare di sé solo per la foto, ma anche per l’atteggiamento che ha avuto con la tentatrice Vincenza senza preoccuparsi minimamente della reazione della fidanzata. Floriana non ha esitato a chiedere un falò di confronto, però lui non si è presentato. Il giorno dopo ha accettato l’idea di confrontarsi con lei per farle capire di aver fatto chiarezza con i propri sentimenti. Floriana non ne ha voluto sapere, ragion per cui è andata via dal villaggio da sola. La puntata di ieri, lunedì 19 luglio, si è conclusa con un’alta carica di suspense. Federico ha chiesto di parlarle nuovamente. Tutti sono convinti che si siederà sul tronco accanto al ragazzo, parleranno con toni più pacati e alla fine torneranno a casa insieme. Ovviamente si spera che questa esperienza possa essere stata utile per dare una svolta al loro rapporto ormai spento negli anni della convivenza.

Leggi anche -> Temptation Island, Floriana in lacrime dopo l’umiliante frase di Federico: ecco cosa ha detto

Torneranno insieme?

Il fidanzato Stefano ha definito Floriana un cadavere e una persona alquanto noiosa. Federico non è mai intervenuto per difenderla, dunque il suo silenzio ha mandato su tutte le furie sia la fidanzata che i telespettatori. La reazione che lei ha avuto al falò è stata più che giustificata perché ha sopportato abbastanza negli ultimi giorni. Lo perdonerà o andrà avanti per conto suo?

Leggi anche -> Er Faina e Sharon Macri si sono lasciati | Tempation Island Vip ha distrutto l’amore