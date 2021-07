Temptation Island, Floriana in lacrime dopo l’umiliante frase di Federico: ecco cosa ha detto

Come ormai da tradizione anche la terza puntata di Temptation Island ha regalato grandi emozioni ai telespettatori che hanno vito ancora una volta le coppie mettere alla prova il loro amore. In particolare ad attirare l’attenzione del pubblico è stata una frase inaspettata di Federico nei confronti della sua fidanzata. Scopriamo di cosa si tratta.

Temptation Island, dopo il suo ritorno nel 2014 a seguito di una stagione sperimentale andata in onda quasi 10 anni prima, è riuscito a conquistare l’intero stivale diventando il programma estivo per eccellenza con ascolti da capogiro e un successo indiscutibile.

Temptation Island, Federico e Floriana

Indubbiamente l’inizio della decima stagione è stato scoppiettante, soprattutto grazie alla chiacchieratissima coppia formata da Tommaso e Valentina, poi eliminata. Adesso però ad attirare l’attenzione del pubblico da casa è un’altra delle coppie in gara, si tratta di quella formata da Federico e Floriana. I due, entrambi di Palermo, si sono iscritti allo show di Canale 5 su iniziativa della ragazza che non sentendosi ormai da tempo più corteggiata dal proprio fidanzato ha deciso di mettere alla prova il loro rapporto.

La frase umiliante di Federico

Purtroppo per i due giovani palermitani qualcosa potrebbe essersi realmente rotto. Infatti durante la terza puntata dello show, Federico parlando con una delle tentatrici non ha nascosto che da un po’ di tempo non prova più lo stesso sentimento per la sua fidanzata. Insomma sembra che il giovane abbia confermato il timore più grande di Floriana. A dare prova di quanto dichiarato, Federico ha anche aggiunto: “Bacio più il cane che lei”, una frase di cattivo gusto che non ha lasciato indifferente la giovane palermitana.

La reazione di Floriana

La donna vedendo il comportamento del fidanzato grazie alla testimonianza mostratale da Filippo Bisciglia, non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime, lasciando il conduttore senza parole. In particolare Floriana è stata ferita dall’atteggiamento spudorato di Federico nei suoi confronti. Come andrà a finire? I due riusciranno a chiarire o si troveranno a prendere strade totalmente diverse?