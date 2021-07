Uomini e Donne 2005, era il tronista più bello: oggi a 40 anni è così, lo ricordate?

Correva l’anno 2005 quando a Uomini e Donne si accomodava sul trono uno dei protagonisti più ambiti e amati di tutte le edizioni. Oggi l’ex tronista ha cambiato vita, ha 40 anni e ha voltato pagina: ecco di chi stiamo parlando.

Originario di Jesolo, classe 1980, Luca Dorigo è stato uno dei tronisti più longevi della storia di Uomini e Donne. Approdato sul trono di Canale 5 nel corso della stagione 2005, è stato protagonista degli studi televisivi Mediaset per l’intera edizione del programma: prima come corteggiatore e poi come tronista.

Ex barman, Dorigo ha tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo da giovanissimo e, dopo aver conseguito il diploma come perito elettrotecnico e aver svolto lavori di vario genere nella ristorazione, ha deciso di trasferirsi in America. La popolarità, però, è arrivata solo in Italia grazie a Maria De Filippi, che lo ha scelto come tronista dopo un percorso da corteggiatore. Da tempo assente dal piccolo schermo, Luca ha oggi cambiato vita e all’età di 40 anni è un affermato dj.

Luca Dorigo, da Uomini e Donne alla musica

Convolato a nozze in America con una donna più grande di lui, Luca Dorigo è rientrato in Italia dopo la fine del matrimonio a stelle e strisce.

Raggiunta la popolarità grazie a Uomini e Donne, l’ex tronista è poi stato ospite e protagonista di numerose trasmissioni televisive Mediaset e Rai.

È stato nel cast di Quelli che il calcio…, ha partecipato al reality Un due tre…stalla!, è stato volto di Sky Vivo a Reality Game e nel 2007 Barbara D’Urso lo ha voluto come ospite di Domenica Live e su Pomeriggio 5.

Da tempo, però, Luca Dorigo è assente dal piccolo schermo poiché ha deciso di voltare pagina e dedicarsi al lavoro di dj.

“Maria è una persona che mi ha cambiato la vita. Io ho fatto tre troni.. quando sono tornato sul trono nel 2007 ero un’altra persona, ero meno tollerante e a un certo punto non ho retto alle critiche”, ha raccontato lui in una vecchia intervista ricordando gli inizi del suo percorso televisivo in Italia.

Luca Dorigo oggi: com’è diventato

Se ai tempi della prima partecipazione a Uomini e Donne Luca Dorigo si presentò davanti alle telecamere con capelli lunghi e biondi, oggi la sua immagine è completamente diversa.

Capelli corti e leggermente brizzolati, sguardo intenso e consapevole da uomo di 40 anni e fisico statuario che l’ha portato a diventare protagonista di numerose campagne di moda.

Proprio una di queste, nella quale ha deciso di posare senza veli, ha determinato la rottura con la fidanzata Valentina, che non ha accettato di buon grado la decisione di Dorigo.

Prima di lei, tuttavia, Luca ha avuto relazione diventate famose per una serie di gossip: quella con Amalia Roseti, nata negli studi di Uomini e Donne, e quella con la showgirl Melita Toniolo, che lo ha tradito davanti alle telecamere del Grande Fratello.