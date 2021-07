Federico Chiesa, chi è la fidanzata del giovane calciatore: età e lavoro della bellissima

Federico Chiesa è stato uno protagonisti indiscussi degli Europei 2020 che hanno visto gli azzurri trionfare nella finale di domenica 11 luglio contro l’Inghilterra, ma chi è la fidanzata del giovane atleta? Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Nato a Genova nell’ottobre del 1997, Federico Chiesa ha iniziato la propria carriera da giovanissimo nelle giovanili della Fiorentina, dove in breve tempo riesce a mettersi in luce prima tra gli Allievi Nazionali e successivamente in Primavera. La conferma del talento e della qualità del giovane calciatore arrivano con l’approdo in prima squadra dove fin da subito mostra le proprie capacità.

Chi è la fidanzata di Federico Chiesa

Federico, oltre ad essere un vero guerriero sul campo è anche molto legato ai suoi affetti personali come dimostra il video virale che lo vede intento a chiamare la madre subito dopo la vittoria ottenuta agli Europei. Inoltre il giovane atleta, sfortunatamente per molte tifose della Nazionale, ha il cuore impegnato da una ragazza, scopriamo di chi si tratta. La giovane in questione è Benedetta Quagli, nata a Firenze nel 1993. Ancora una volta il capoluogo toscano si conferma un luogo importante per la vita di Federico Chiesa sia da un punto di vista calcistico, essendo stato il trampolino di lancio della sua carriera che sentimentale.

Chi è Benedetta Quagli

Benedetta è molto attiva su Instagram dove conta più di 100 mila follower. Sulla piattaforma la giovane 28enne ama condividere momenti di vita privata e contenuti riguardanti le sue più grandi passioni: la moda e i viaggi. In occasione della vittoria degli azzurri, la giovane ha anche condiviso uno scatto che vede protagonista la propria dolce metà, in cui festeggia il grande risultato ottenuto dalla Nazionale Italiana.

Federico Chiesa e Benedetta Quagli

Federico e Benedetta hanno pubblicamente annunciato la loro relazione nel 2019 e a distanza di quasi 2 anni sono ancora molto innamorati. Entrambi amano condividere con i numerosi follower momenti della loro relazione ed esperienze vissute l’uno al fianco dell’altra che sembrano essere molto apprezzate dai fan della coppia.