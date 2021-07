Ida Platano, nuovo cambio look per la dama di Uomini e Donne: come si è mostrata

Ida Platano, una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, ha rivoluzionato il proprio look. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata in Sicilia nel 1981, Ida è arrivata al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo l’avventura nello show in onda a Canale 5 la donna ah anche preso parte a Temptation Island in coppia con l’ex compagno Riccardo Guarnieri conosciuto proprio durante il torno over.

Ida Platano dopo Uomini e Donne

Dopo le ultime esperienze televisive, Ida ha deciso di prendersi del tempo per se stessa che le ha permesso di rimettersi in gioco e trovare nuove certezze come lei stessa ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne: “Ho imparato tante cose durante la terapia: una di queste è che si metabolizza tutto. Tutto ciò che è successo, tutto ciò che abbiamo fatto giusto o sbagliato che sia va affrontato, metabolizzato e messo da parte per poi andare avanti con la nostra vita”.

Il cambiamento di look di Ida Platano

Questo percorso affrontato le ha permesso di evolvere e crescere portando la dama a riflettere la crescita interiore in un cambiamento nel look. Infatti la donna ha pubblicato delle storie sul seguitissimo profilo Instagram con più di 500 mila follower, in cui ha abbandonato i capelli mori per lasciare spazio a un castano più chiaro. I fan di Ida, che hanno sempre preferito la donna con dei capelli meno scuri, sembrano aver apprezzato questa nuova versione, che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova parentesi della sua vita.

Il lavoro di Ida Platano

Nel frattempo Ida continua a portare avanti il proprio lavoro da parruchiera oltre a condividere momenti di vita privata con i propri fan che sembrano apprezzare la naturalezza e la spontaneità della donna già mostrata durante la partecipazione a Uomini e Donne e successivamente a Temptation Island.