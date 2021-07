E’ una delle showgirl più stimata dagli italiani e al centro dell’interesse del pubblico per la sua storia passata con il bellissimo Raz Degan e su Instagram Paola Barale confessa il suo malessere.

La carriera televisiva della bellissima e biondissima Paola Barale è stata baciata dal successo per via della sua sorprendente somiglianza con la più nota pop star internazionale, Madonna. Grazie a questa similitudine per la Barale, classe 1967, sono arrivate le tante proposte di lavoro che l’hanno vista, prima nelle vesti di co – conduttrice, e poi alla guida di diverse trasmissioni televisive, registrando sempre tanto successo.

La somiglianza con Madonna è stata solo la spinta che ha permesso a Paola Barale di valorizzarsi grazie alle sue doti e virtù che, oltre alle diverse conduzioni, l’hanno portata a interpretare diversi ruoli su molti set cinematografici e ad avviare la brillante carriera di attrice.

L’interesse del pubblico è aumentato nei suoi confronti anche grazie alle vicende legate alla sua vita sentimentale: prima legata al ballerino Gianni Sperti, con cui ha suggellato l’amore in un matrimonio lampo, e poi la lunga relazione con il bellissimo Raz Degan, storia conclusa nel 2015 quando la Barale ha dato l’annuncio attraverso i social.

Nella sua vita i social sono molto importanti per comunicare con i suoi fan ed anche questa volta, la Barale, li utilizza per confessare qual è il malessere che l’affligge.

Paola Barale confessa tutto su Instagram

La bellissima showgirl Paola Barale, nonostante sia assente dal piccolo schermo da qualche tempo, continua a tenere alta l’attenzione del pubblico sulle sue vicende attraverso i suoi canali social, in particolar modo con la sua pagina Instagram molto seguita dai fan.

E’ lì che la Barale coglie l’occasione per parlare di se con i follower e raccontare i momenti della sua giornata. Questa volta, però, Paola decide di confessare a cuore aperto quello che sta vivendo, ovvero un malessere generale legato al problema delle allergie.

In questo caso la showgirl si appella all’opinione di un esperto del settore che è intervenuto nelle sue Stories di Instagram e la Barale ha deciso di dargli spazio per fa sì che tutte le persone che come lei vivono questo problema possano essere informate al meglio sul problema e cercare una soluzione.

“Sto soffrendo moltissimo” ha detto Paola Barale che per via del rossore e bruciore agli occhi passa giorni davvero difficili. Così, a rispondere alle domande dei follower sul problema delle allergie, si è messa a disposizione la dottoressa Camilla D’Antonio che ha cercato di aiutare la Barale e tutte le persone che come lei, con l’arrivo della primavera e dell’estate, vedono un acutizzarsi dei sintomi.

Perché è finita tra la Barale e Degan?

Intanto gli italiani, affezionati alla ex coppia formata dalla Barale e dal modello israeliano, continuano ancora oggi a domandarsi come mai sia finito l’amore tra i due che, invece, sembravano essere molto affiatati.

Così lo scorso anno, quando la Barale è stata intervistata da Vanity Fair, ha deciso di fare un po’ di chiarezza sulle sue passate vicende sentimentali.

Sull’ex marito Gianni Sperti ha ammesso che la fine è stata decretata dalla voglia, a senso unico, di avere figli da parte del ballerino. Così, di fronte alle divergenze di priorità, Paola Barale e Sperti si sono lasciati.

Su Raz Degan, la showgirl ha parlato di una delusione che le ha fatto perdere la parte romantica, poiché l’amore è condivisione mentre lei si è accorta di credere in alcune cose da sola, senza l’appoggio del suo compagno di allora.