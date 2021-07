Elisabetta Gregoraci, la ricordate a Miss Italia? Era il 1997, diversissima FOTO

Elisabetta Gregoraci ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo 23 anni fa. Celebre la sua partecipazione a Miss Italia, diversissima ma sempre bella.

Elisabetta Gregoraci 23 anni fa

Nel 1997 una giovane ragazza di belle speranze calabrese raggiungeva le finali di Miss Italia. Il suo nome è Elisabetta Gregoraci nata a Soverato nel 1980. La bella Elisabetta venne eletta Miss Calabria e così riuscì ad accedere alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme dove ottenne il titolo di Miss Sorriso e un dignitoso 24° posto.

Da li la sua carriera subì una forte impennata verso l’alto. Tanta gavetta come modella, sfilate per i migliori brand di moda al mondo e due anni dopo l’esordio al cinema nella pellicola di Carlo Vanzina, Il cielo in una stanza.

Nel 2000 è al fianco di Carlo Verdone nel film Un cinese in coma e nel 2006 balza agli onori della cronaca nello scandalo Vallettopoli. L’amore con Briatore viene suggellato dal matrimonio avvenuto il 14 giugno 2008 e il 18 marzo del 2010 la coppia diventa una famiglia con la nascita di Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale mettendo così fine al loro matrimonio.

Elisabetta Gregoraci e il suo fascino

Elisabetta Gregoraci a colpi di gossip, carattere, senso dell’umorismo e buon gusto nel vestire, sta conquistando giorno dopo giorno il pubblico del Grande Fratello.

Il percorso dell’ex compagna di Flavio Briatore sembrerebbe essere un fiume in piena e anche il pubblico ha ormai accolto il personaggio con grande curiosità e simpatia.

Di Elisabetta Gregoraci conosciamo quasi tutto, e tutti sanno che, al netto delle possibilità economiche, ha sempre vissuto gli ultimi anni della sua vita nell’agio e nel lusso. Anche all’interno della casa più chiacchierata d’Italia la bella calabrese sta letteralmente facendo impazzire i fan ma anche le tante donne che rimangono ammaliate dai suoi stravolgimenti nel look che spesso portano la soubrette a mostrare abiti molto interessanti.