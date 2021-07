Serena Bortone si sbottona sulla sua sfera privata e fa una confessione intima

Abituati ogni pomeriggio a vederla nel ruolo di ‘intervistatore’, questa volta il ruolo s’inverte ed è la tanto apprezzata Serena Bortone a fare una confessione intima legata alla sua vita privata. Di cosa si tratta?

Classe 1970, Serena Bortone è una estimata giornalista televisiva. Nasce e cresce professionalmente in casa Rai. Dopo una lunga gavetta, che la vede come inviata nei vari programmi di ‘denuncia’ sociale, le doti spiccate della giornalista emergono al punto che l’azienda dov’è nata le affida diversi ruoli di autrice in vari programmi di reportage.

Il pubblico da casa, però, ha imparato a conoscere ed apprezzare Serena Bortone da quando è alla conduzione di una nuova trasmissione, che ogni giorno riscontra grandi successi, ed è ‘Oggi è un altro giorno’ in onda su Rai 1. Il format piace molto al pubblico perché ogni giorno, nel salotto della Bortone, ci sono sempre ospiti diversi e più variegati nei vari settori. La giornalista li intervista, in modo sagace, riuscendo a far emergere retroscena e confessioni inaspettate, soddisfando le curiosità del pubblico.

Questa volta, però, i ruoli si invertono e, a raccontare di se e della sua vita privata, è la tanto amata giornalista Bortone che parla a cuore aperto.

Serena Bortone fa una confessione intima: di cosa si tratta?

La giornalista e conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ di solito è sempre molto restia a parlare della sua vita privata, su cui tiene alto il riserbo ma, questa volta, ha deciso di fare una confidenza ai suoi tantissimi fan. Avvezza alle interviste, questa volta è lei a passare dall’altro lato e lasciarsi intervistare, parlando della sua sfera privata.

Così, messa da parte la riservatezza, la giornalista Serena Bortone, intervistata dal settimanale Mio ha deciso di parlare a cuore aperto e spiegare a tutti i suoi amati fan il perché non si sia mai sposata e non abbia avuto figli.

La filosofia di vita della giornalista Rai è quella che non crede nel legame del matrimonio, quasi come una sorta di contratto, ma piuttosto preferisce la sua indipendenza. Allo stesso modo anche il bisogno di aver figli non è una priorità nella vita di Serena Bortone che, a quanto pare, sta dando ampio spazio alla carriera, registrando ottimi successi.

Serena Bortone e l’amore

Serena Bortone ha un compagno oppure è single? Sulla sua vita sentimentale, in questo momento, regna il mistero totale e la giornalista di Oggi è un altro giorno preferisce non dare risposte precise.

Sempre nell’intervista, però, la Bortone parla dell’amore in toni generali, spiegando come, nonostante l’indipendenza sia prioritaria nella sua vita, decide di non chiudere le porte all’amore. La giornalista ha ammesso di essere da sempre innamorata e sempre lo sarà, non specificando per chi. Nel suo discorso, la Bortone lascia intuire di essere una donna innamorata dell’amore in se e di aspettare l’uomo dei suoi sogni.

Inoltre Serena fa un appunto sulla mania di condividere la propria vita privata sui social, ammettendo che: “Non mi interessa mostrare la mia profondità perché penso che i social non siano lo strumento adatto. Conservo un certo pudore, in questa contemporaneità, sempre troppo raccontata”.