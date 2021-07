Uomini e Donne, problemi di salute per l’ex protagonista: “Situazione preoccupante”

E’ un brutto momento per un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Diego Daddi, nonché marito dell’ex tronista Elga Enardu, sorella gemella della più nota Serena. L’uomo ha contratto il Coronavirus e gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute sono preoccupanti.

Diego ed Elga Enardu

E’ apparso per la prima volta nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel lontano 2008. Diego Daddi corteggiava l’allora tronista Claudia Piumetto, ma quando quest’ultima decise di sceglierlo, lui le rifilò un No, perchè era stato folgorato a sua volta dall’incontro con Elga Enardu, anche lei volto noto del dating show di Canale 5.

Un amore il loro, che è continuato lontano dalle telecamere per arrivare al 2017 all’altare. I due infatti oggi sono sposati e vivono insieme a Quartu Sant’Elena. Purtroppo negli ultimi giorni Diego si è ammalato di Covid ed è stato lui stesso ad annunciarlo sui social, sottolineando di essere comunque stato attento e di aver adottato tutte le precauzioni. “Mi raccomando ragazzi, non abbassate mai la guardia contro questo virus”. Ha tuonato il protagonista sul web.

La preoccupazione dell’ex tronista

All’inizio niente di eccessivamente preoccupante ma gli ultimi aggiornamenti divulgati dalla moglie Elga, attraverso Instagram, non sono rassicuranti. La sorella dell’ex gieffina ed ex tronista Serena infatti non ha esitato ad esprimere ai suoi follower la sua preoccupazione:

“Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante”. E dopo aver rivelato che intanto ha iniziato una cura, ha aggiunto: “Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione”.

Le reazioni sui social

La coppia è molto affiatata e unita. Su di loro si accende sempre la curiosità sul fatto che i figli però non sono arrivati. E’ un argomento delicato per Elga che ha sempre affrontato dichiarando che il loro amore è completo, anche se non sono diventati in tre.

“Io e Diego non abbiamo bisogno di coronare con qualcosa in più il nostro rapporto d’amore, perché ci siamo scelti al di là dell’arrivo o meno di figli. Posso garantire che, oltre ai figli, nella nostra esistenza ci sono tante cose da fare e si può fare tanto anche per i figli degli altri.” Ha fatto sapere recentemente.

Ora tutta l’attenzione è su Diego. L’ultima foto postata su Instagram li immortala sorridenti e complici.

“Vorrei tornare indietro e proteggerti di più” E’ la didascalia, corredata da cuoricino, che accompagna l’immagine. Non sono mancate le polemiche degli hater che subito hanno puntato il dito contro la coppia, reduce da una recente festa di matrimonio :

“Sei allucinante hai dato la colpa agli invitati del matrimonio in cui sei andata e non magari che sei andata a destra e a manca e poi perché Diego non ha fatto il vaccino? Come al solito predicate bene e razzolate male” Ha scritto un utente.