Jessica Antonini ha ceduto al ritocchino? La trasformazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Polemica social per Jessica Antonini che ha risposto a qualche domanda rivoltale d’alcuni followers in merito ai suoi ritocchi estetici. L’ex tronista le cui luci della ribalta si sono accese in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne ha conquistato una popolarità social non indifferente, soprattutto in seguito al suo addio discusso a Davide Lorusso, il corteggiatore scelto prima del previsto con cui ha avuto una relazione di qualche mese subito dopo l’addio al programma di Maria de Filippi.

Jessica Antonini confessa: “Ho fatto ricorso…”

Jessica Antonini si è sempre detta poco interessata alla popolarità, a Uomini e Donne cercava un uomo che la conquistasse anche per questo ha preferito scegliere prima e uscire con la persona che da subito l’ha colpita. Nonostante un affiatamento reciproco i due dopo qualche mese si sono detti addio e a quanto pare non in modo così amichevole. L’ex tronista è stata anche criticata per aver dichiarato in un’intervista che a suo avviso Davide è gay ma ancora inconsapevole del suo status, parole che hanno avuto un eco mediatico e che hanno provocato anche la reazione pacifica dell’ex corteggiatore.

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne Jessica Antonini ha assistito ad una crescita esponenziale del suo profilo Instagram, profilo dov’è molto attiva e dove condivide molto della sua quotidianità. L’ex tronista ha rivelato nel corso di una diretta Instagram d’essere ricorsa in passato alla chirurgia estetica: ha ritoccato il naso perchè non l’è mai piaciuto, lo trovava non adatto al suo viso e incurvato. Jessica non si è mai pentita della scelta fatta anzi il ritocco l’ha resa sicuramente una donna più sicura di se stessa. L’Antonini è a favore dei ritocchi, aiutano ad alimentare l’autostima ma soprattutto ad affrontare le relazione interpersonali in modo più consono e sicuro evitando incertezze che possono interferire nel rivelare la vera personalità d’ognuno.

Jessica Antonini: “Relazione con una donna? Non avrei nessun problema”

Jessica Antonini ha anche confessato che avrebbe senza problemi una relazione con una donna se le capitasse, non ha nessuna remore e potrebbe essere un’esperienza diversa ma dovrebbe essere coinvolta in modo totale. Persona decisamente molto sincera, l’Antonini nonostante la popolarità conquistata non si è fatta condizionare dai meccanismi della tv, ha sempre detto quello che pensa senza rinunciare al suo modo d’essere.

Infine, sempre su Instagram, Jessica ha rivelato che le piacerebbe rifare Uomini e Donne è stata un’opportunità che non ha colto e vissuto in pieno, ha agito d’istinto ma soprattutto con il cuore per questo oggi avrebbe un’atteggiamenti diverso decisamente più consapevole e maturo al fine di fare la scelta giusta, ma soprattutto duratura.