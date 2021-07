Meghan Markle e i ritocchini: cosa ha rifatto l’ex Duchessa di Sussex

E’ difficile trovare oggigiorno celebrità che non abbiano almeno una volta nella propria vita, ricorso ai ritocchini estetici. Sono lontani i tempi in cui sulle copertine apparivano donne bellissime e naturali al 100%. Nel calderone delle rifatte ci è cascata anche Meghan Markle. Ma cosa su cosa è intervenuta la moglie di Henry?

I reali e i ritocchini

Ci sono cose che i reali d’Inghilterra non possono fare. Come per esempio mangiare i frutti di mare e sottoporsi a “futili” interventi chirurgici. Entrambe le cose vengono catalogate come “rischiose” se non una perdita di tempo (il ricovero in ospedale per esempio, allontanerebbe dai molteplici impegni ufficiali).

Tuttavia viviamo in un’epoca in cui andare dal chirurgo plastico è diventata un’abitudine, quasi come andare dal parrucchiere e non c’è da meravigliarsi che, ritoccarsi parti del viso e del corpo, affascini anche i blasonati d’oltremanica.

Tra i membri della famiglia Windsor, guarda caso, è proprio Meghan Markle a finire sotto la lente d’ingrandimento dei media. Pare infatti che l’ex attrice di Hollywood, prima di sposare il principe Harry abbia ceduto al ritocchino estetico. Niente di importante, una cosa minima che però, visto perchè è Meghan Markle, fa scalpore.

L’intervento di Meghan Markle

In realtà ciò che ha fatto Meghan Markle è davvero impercettibile. Non ci sono dubbi sulla sua bellezza: il suo viso appare naturale ed è davvero difficile immaginare che abbia fatto qualcosa. Tuttavia l’ex star di Suits, non era in pace con se stessa e tanto tempo fa, si è sottoposta ad un intervento di rinoplastica, come tante altre celebrità.

Sembra che abbia avuto un intervento di rinoplastica, alle narici. Sembra che il setto nasale sia stato ristretto, insieme ai tentativi di perfezionare la punta, che viene eseguita scolpendo la cartilagine nasale. Dalla vista frontale, sembra un bel risultato.

Ha dichiarato al National Enquirer il dottor Stephen Grifka, chirurgo plastico.

Solo il naso?

Ovviamente nel web non mancano i confronti del prima e del dopo di Meghan e non è difficile notare una differenza del naso. L’ex duchessa ha ridotto le narici e ha sistemato la punta. Con questo piccolo intervento ha reso il suo viso perfetto, tanto che l’operazione è tra le più richieste in Inghilterra.

Ma c’è chi punta il dito anche sulle labbra. La moglie del principe Harry ama sfoggiare un trucco molto leggero e naturale, prediligendo sulla bocca carnosa, i lucida labbra ai rossetti dai colori sgargianti. Gli esperti ritengono che l’ex duchessa di Sussex si sia limitata ad un filler labbra all’acido Ialuronico, per avere un minimo di effetto volumizzante.