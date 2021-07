In questa foto dov’era solo un bimbo si evidenzia il suo occhio vispo e vivace che lo ha reso, oggi, uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani: avete riconosciuto di chi si tratta?

I personaggi del mondo dello spettacolo, sempre più spesso, usano il proprio canale social per condividere foto amarcord. Con sempre più frequenza troviamo volti noti che spolverano scatti del loro passato, momenti in cui erano bambini e non avevano il minimo sentore di diventare personaggi di spicco della televisione.

Accade lo stesso anche in questa fotografia che è stata diffusa dallo stesso soggetto in questione, oggi uno dei conduttori e cantanti più amati dagli italiani. Scatta, così, il toto nome per capire di chi si tratta, cercando di scovare tra i tratti del viso, i lineamenti degli occhi e i colori della pelle e dei capelli somiglianze con i ‘vip’.

In questo caso il bimbo della fotografia, piccolo ma vispo, è diventato ora un noto personaggio televisivo: siete riusciti a capire di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Oggi è uno dei conduttori più amati della tv: di chi si tratta?

Rispolverato dal calderone del passato, ecco che sul suo profilo social il noto conduttore televisivo pubblica una dolce foto di lui quando era bambino.

Stiamo parlando di Francesco Facchinetti, conduttore, cantante e disk jokey. Fin da piccolo, come si evince nella foto, trapelava già il suo occhietto azzurro, vispo e vivace, caratteristica che porta con se ancora oggi e lo ha reso tanto amato e pieno di energie.

La foto che Francesco ha pubblicato lo vede in versione bambino, vestito di tutto punto, con una camicia e le bretelle, i capelli biondi e uno sguardo ‘birbante’ che fissa l’obiettivo. Accanto al piccolo dj c’è sua madre, Rosaria Longoni la donna che Roby Facchinetti, componente del noto gruppo dei Pooh, ha avuto il suo fianco, dopo il matrimonio con Mirella Costa.

Dj Francesco è un ‘cuore di mamma’ e per la donna pubblica questa dedica dolcissima, di poche parole ma dirette: “Ti amo mamma” scrive su Instagram Facchinetti junior.

Dj Francesco in relax con la famiglia

Intanto il noto conduttore tv si trova in vacanza con la sua famiglia e decide, sempre attraverso i social, di condividere questi momenti di intimità con tutti i suoi fan. Così Francesco Facchinetti pubblica delle Stories in cui ritrae parti della casa alle Maldive, dove si trova insieme a sua moglie Wilma, i loro due figli e la sua primogenita Mia, avuta dalla sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi.

“Oggi vi faccio vedere tutta casa” spiega dj Francesco ai suoi follower, ormai suo amici anche se virtuali: così riprende la meravigliosa casa quasi completamente total white, che ha un grande terrazzo vista mare ed un grande tavolo dove pranzare e cenare.

In questo fantastico posto la famiglia Facchinetti ha staccato la spina dalla routine e dalla vita di tutti i giorni, per ricaricare le batterie e tornare in Italia più energici di prima.