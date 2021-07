Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono al settimo cielo per la nascita della piccola Luna Marin. Le prime foto sono già state pubblicate e stanno mandando in delirio il web. Prima della showgirl argentina, nella vita dell’hair stylist milanese c’era un’altra bellissima. Ecco di chi si tratta.

Prima di Belen, c’era un’altra bellissima nella vita di Antonino

Tutti sanno che Belen Rodriguez ha avuto una storia travagliata con Stefano De Martino. I due sono convolati a nozze tempo fa e sono diventati genitori del piccolo Santiago. Dopo l’ennesima rottura per Belen non è stato facile, così si è dedicata anima e corpo al lavoro. Poi è arrivato nella sua vita in punta di piedi Antonino Spinalbese, ovvero un ragazzo più giovane di lei che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore. Sono andati a convivere dopo qualche mese di fidanzamento per risolvere il problema della distanza geografica e adesso hanno accolto nella loro vita Luna Marie. È nata da qualche ora e già è diventata la diva del web. Tutti sostengono che abbia ereditato la bellezza della madre. Tuttavia è ancora presto per fare una simile affermazione, ragion per cui non ci resta che attendere. Per quanto riguarda Antonino, non si espone molto a differenza della compagna. Eppure gli utenti social più attenti sono riusciti a scoprire il volto della donna che ha preceduto Belen.

L’intervista e la telefonata inaspettata

La giovane in questione non è altro che una bellissima ex hair stylist di nome Chiara Maria Mannarino. Ha 27 anni ed è laureata all’Università di Milano. È stata legata ad Antonino per quattro anni, dopodiché è stata lei a lasciarlo. Qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista a Dipiù dove ha parlato della loro storia. Ha menzionato di una telefonata fatta da Belén in seguito alla pubblicazione di un post in cui aveva scritto di non sentirsi inferiore a nessuno. Belen le avrebbe chiesto di evitare di fare dei commenti che sarebbero stati fraintesi dalla massa. Da allora non si sono più sentite. Secondo il parere di Chiara avrebbe dovuto chiamare lui per fare questa richiesta. Poi ha concluso come queste parole: “Siamo due persone adulte che hanno intrapreso strade diverse. Due persone felici”. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino indiscusso, ma è del tutto diversa dalla nuova partner del suo ex.

“C’è qualcuno che è nato adesso”

Belen ha annunciato nel cuore della notte la nascita della figlia attraverso delle storie di Instagram. Antonino sta facendo sicuramente i salti di gioia per la paternità. Per Belen, invece, si tratta della seconda maternità, arrivata otto anni dopo la nascita di Santiago. I fan sono contentissimi per la coppia. Chiara invierà un messaggio di auguri all’ex fidanzato o resterà in silenzio?

