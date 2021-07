Rocio Morales, dea in costume: la compagna di Raoul Bova fa esplodere Instagram

Rocio Munoz Morales è famosa anche per essere la giovane moglie dell’attore Raoul Bova. Di recente la bellissima donna, con un passato da ballerina e modella, si è mostrata sui social in costume. Ecco la reazione dei follower.

La brillante carriera di Rocio

Nata a Madrid, Rocio Munoz Morales ha iniziato a studiare ballo fin da piccola per poi frequentare l’accademia di recitazione. Dopo aver preso parte al tour mondiale di Julio Iglesias, ha deciso di sfondare nel mondo del piccolo schermo. Ha mosso i suoi primi passi come insegnante di danza nella versione spagnola di Ballando con le stelle. Allo stesso tempo ha lavorato anche come modella e ha posato per alcune riviste come Vogue, Woman, Vanityfair e tante altre ancora. Nel 2011 ha preso parte il film Immaturi – Il viaggio e così ha avuto modo di conoscere Raoul Bova. Nel 2015 ha avuto un ruolo di spicco in Tango per la libertà accanto al bravissimo Alessandro Preziosi. Nel 2017 ha esordito al teatro con lo spettacolo Certe notti della regia di Giuseppe Miale di Mauro. Come se non bastasse nel 2019 ha condotto Feliz 2020, il programma di capodanno trasmesso su canali secondari. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Sicuramente il suo successo è dovuto anche al suo inestimabile fascino che mostra spesso sul web, proprio come è accaduto nell’ultima foto pubblicata di recente.

Una dea baciata dal sole

“Non vivo più senza te… anche se… anche se”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto. Lo scatto è stato pubblicato poche ore fa e ha subito ottenuto tantissimi like (da notare quello di Jessica Notaro) e commenti positivi, chiaro segno che l’attrice è molto seguita e amata sui social. “Very classy and elegance”, questo è uno dei tanti follower che ha lasciato questo giudizio pienamente positivo. Come dargli torto, dal momento che Rocio appare in splendida forma. Il paesaggio che fa da sfondo passa in secondo piano perché tutti tendono ad ammirare la sua bellezza statuaria. Indossa un costume intero nero con la scollatura vertiginosa ed è abbastanza sgambato. Non ha make-up e ciò conferma che la sua bellezza non ha bisogno di ritocchi per essere perfetta. Molti sostengono che Raul Bova non può che reputarsi fortunato.

Una Rocio truccatissima

La moglie di Raoul Bova compare sempre al naturale perché dice di preferire la versione acqua e sapone. Qualche volta, però, fa uno strappo alla regola. In una foto meno recente si è mostrata con un trucco molto elaborato. In realtà lo scopo era sponsorizzare un brand di cosmetici. “Il rossetto è bello ma le tue labbra sono belle anche naturali”, “Sei proprio stupenda!”, “Tu fai innamorare chiunque” e tanti altri commenti rendono omaggio alla sua bellezza.

