Cicogna in arrivo dopo l’Isola dei Famosi: impazza il gossip, i dettagli sulla bellissima

Tempo di liete notizie per un personaggio molto amato dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi: la foto sui social lascia pensare ad una dolce attesa a lungo desiderata.

Anche quest’anno L’Isola dei Famosi si è conclusa: il reality ha fatto registrare un discreto successo, confermando il momento d’oro dell’opinionista Tommaso Zorzi, che si è trovato a dire la sua accompagnato da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Proprio una delle bellissime protagoniste dell’ultima edizione della trasmissione che mette alla prova i Vip alle prese con la sopravvivenza su un’isola deserta potrebbe avere un lieto annuncio da condividere con i suoi follower.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi al centro dei rumors: cosa sta succedendo?

L’Isola dei Famosi 2021 è stata molto diversa dalle precedenti: al posto di Alessia Marcuzzi, che ha recentemente detto addio a Mediaset, abbiamo visto Ilary Blasi. La conduttrice è stata accompagnata in quest’avventura da validi e pungenti opinionisti, come Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini, ereditiera e cantante e Iva Zanicchi, pilastro della musica italiana.

Il reality si è dimostrato un ottimo trampolino di lancio e di rilancio per i concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco e anche per gli opinionisti che hanno avuto l’occasione di conquistare uno spazio televisivo. Elettra ha saputo guadagnarsi ancora una volta l’affetto di tutti i fan che la seguono fin dai tempi di Riccanza, quando ha mostrato al mondo intero la sua vita a cinque stelle, conservando, però, sempre la sua proverbiale simpatia.

Ebbene nel corso degli ultimi giorni pare proprio che intorno alla donna si stiano moltiplicando le voci a proposito di un lieto annuncio. Sebbene Francesco Totti abbia più volte espresso il desiderio di voler diventare padre per la quarta volta, non è Ilary Blasi la protagonista dell’Isola dei famosi ad essere finita nel mirino del gossip per una presunta gravidanza.

Elettra Lamborghini e Afro Jack: dopo il matrimonio si allarga la famiglia?

Il nome in questione è proprio quello della bellissima Elettra Lamborghini, legata sentimentalmente ad Afro Jack: i due sono sposati da quasi un anno e hanno espresso la volontà di diventare genitori. Tra un successo musicale e l’altro la coppia sarebbe pronta a mettere su famiglia e chissà che quel momento non sia già arrivato. Ma da dove nascono queste voci rispetto alla gravidanza della Lamborghini? Tutto va ricondotto ad un video postato sui social che mostra la mano di Afro Jack che si posa dolcemente sulla pancia della moglie: l’uomo sembra accarezzare con fare protettivo quella parte del corpo e in molti hanno pensato ad un segnale ben preciso.

L’immagine è stata subito passata al setaccio dai commentatori dei gossip social, come Deianira Marzano che ha condiviso la foto tra le sue Ig Stories ipotizzando che il gesto potesse riferirsi proprio ad un messaggio subliminale che i due starebbero lanciando ai fan. Sarà vero che Elettra stia finalmente realizzando il sogno di diventare mamma? Si attende conferma o smentita da parte della diretta interessata!