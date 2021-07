Il gossip: Gemma Galgani irriconoscibile, Isola Famosi cicogna in arrivo, Todaro felice insieme a lei

Impazza il gossip in questa estate caldissima: di cosa si parla in giro e quali sono le novità che riguardano i vip più amati? Scopriamo insieme gli ultimi rumors intorno ai personaggi più in vista del mondo dello spettacolo.

Le ultime notizie di gossip riguardano una delle protagoniste assolute del programma Uomini e Donne, ovvero Gemma Galgani, ma anche una delle opinioniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e un maestro molto amato di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro.

Gemma Galgani sorprende tutti: ecco come è stata beccata

Pausa estiva per la trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma i gossip sui protagonisti del programma non vanno in vacanza. Nel mirino delle cronache rosa è finita, ancora una volta, Gemma Galgani, che ha affrontato un’altra stagione all’insegna delle polemiche. Si è a lungo parlato di un possibile addio della Galgani al trono over, ma la cosa non è stata ancora confermata.

In questa estate 2021, la dama sta trascorrendo del tempo in relax, ma continua a tenere informati i suoi follower sui suoi spostamenti. Nelle ultime ore, però, un’immagine condivisa ha fatto preoccupare i fan della Galgani: si tratta di uno scatto rubato che immortala la donna mentre è seduta su una panchina e indossa una tuta rosa e una mascherina che le copre il volto. La foto è stata repostata dalla dama tra le sue Ig stories e ha scatenato una serie di commenti tra i follower che hanno considerato Gemma come “irriconoscibile” in quello scatto.

Cicogna in arrivo per una delle protagoniste de L’Isola dei famosi?

Il web è stato conquistato da un video che vede protagonista una delle opinioniste più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando della bellissima Elettra Lamborghini, che ha recentemente dichiarato di essere pronta a mettere su famiglia con l’uomo che ama e che ha scelto di sposare quasi un anno fa.

Nell’immagine che sta facendo il giro dei social si vede Elettra, o meglio la sua pancia, e il marito Afro Jack intento ad accarezzarla con un modo di fare che ha fatto pensare molto i fan. Si è dunque ipotizzato che quel gesto sottintendesse una dolce attesa della Lamborghini: la presunta gravidanza della regina italiana del twerking al momento non ha trovato una reale conferma da parte dei diretti interessati, ma la cosa non è stata nemmeno smentita.

Raimondo Todaro pazzo d’amore: ecco con chi passa il suo tempo

Uno degli altri gossip della settimana riguarda Raimondo Todaro che ha voluto condividere con i fan la sua attuale felicità. Il maestro di Ballando con le stelle è davvero innamorato e sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine della sua relazione con la ballerina di Amici Francesca Tocca.

Accanto al ballerino c’è una donna che lo emoziona ogni giorno: si tratta della figlia Jasmine nata proprio dal matrimonio finito con la bellissima ex moglie. Il profilo social del maestro di ballo è ricco di foto che lo ritraggono insieme alla figlia in momenti di gioco e relax.