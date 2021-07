Damiano dei Maneskin cambia look: il cantante si mostra così: “Ma davvero?”

Damiano David del gruppo musicale Maneskin sta cavalcando l’onda del successo grazie alle innumerevoli vittorie portate a casa. Di recente il ragazzo si è mostrato con un look del tutto diverso dal solito. Ecco il motivo di questa scelta.

Damiano e il successo meritato

I Maneskin è un gruppo musicale composto da Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. All’inizio si esibivano per le strade delle città italiane, dopodiché è arrivato il successo nel 2017 con la partecipazione all’undicesima edizione di X-Factor. Si sono classificati secondi e hanno firmato un contratto con la Sony Music pubblicando un album nello stesso anno. Nel 2021 hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo condotto dal grande e Amadeus e Fiorello. Hanno cantato il brano musicale Zitti e buoni. Lo stesso è stato proposto per rappresentare l’Italia nelle Eurovision Song Contest e si sono aggiudicati anche in questo caso la vittoria. È sicuramente un periodo d’oro per dei ragazzi che sono partiti dal basso per arrivare ad ottenere la popolarità tanto desiderata. Damiano ha dovuto fare i conti anche con la critica francese, in quanto si è sottoposto senza alcun problema a tutte le analisi mediche per dimostrare che non ha mai fatto assunzione di sostanze stupefacenti. Del resto i fan lo amano per la sua stravaganza e originalità che si sposano perfettamente nella sua persona alquanto creativa. Di recente si è mostrato sui social in una nuova versione. In realtà c’è un motivo per questa scelta.

Un taglio che diventerà tendenza?

In poche parole Damiano ha deciso di cambiare look: capelli corti e frangetta bombata. Ha pubblicato uno scatto, in compagnia della collega Victoria, per mostrare ai follower la sua nuova versione. Il frontman dei Maneskin non ha più i capelli lunghi con effetto ondulato. Questa scelta è dipesa dalla realizzazione del videoclip della canzone I wanna be yours slave che a breve scalerà la classifica della musica italiana e non. Nonostante abbia cambiato il taglio di capelli, le fan sostengono che il cantante non ha mai perso il suo sex appeal. Molte Sono convinte che lancerà una nuova moda, proprio come ha fatto l’attore Can Yaman nel ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno.

“Fake news…purtroppo”

In passato si diceva insistentemente che Drusilla Gucci e Damiano avessero avuto una relazione. Il gossip si è scatenato quando la ragazza ha partecipato a L’Isola dei famosi. È stata lei a dichiarare al settimanale Chi che si tratta di una notizia falsa a malincuore. Ha avuto prove storie e con persone del tutto estranee mondo dello spettacolo. In effetti non ama stare al centro dell’attenzione accanto ai vip.

