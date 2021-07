Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arriva la notizia che tutti aspettavano da tempo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una delle coppie nate davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Sono passati anni e sono più innamorati che mai. Di recente hanno scatenato i fan per una lieta notizia. Ecco di cosa si tratta.

L’esperienza di Clizia e Paolo al Gf Vip

Clizia Incorvaia è nota per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, il leader del gruppo musicale Le Vibrazioni. Dal loro amore è nata una splendida bambina, con la quale la donna compare spesso su Instagram. Lui, invece, è figlio d’arte di Massimo Ciavarro ed Eleonora Gorgi. All’inizio nella casa più spiata d’Italia non si era creato quel feeling tale da avvicinarli, ma si è venuto a creare con lo scorrere del tempo. Purtroppo lei ha dovuto abbandonare il reality in seguito a una squalifica per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver. Clizia aveva promesso che l’avrebbe aspettato al termine della sua avvenuta televisiva e così è stato. Sono molto amati dagli italiani perché sono la dimostrazione che il vero amore può nascere in un contesto televisivo. All’inizio nessuno credeva nella loro relazione, in quanto si diceva che avessero solo lo scopo di ottenere visibilità. Adesso tutti si sono ricreduti sul loro conto, soprattutto da quando sono andati a convivere. Attualmente sono più uniti che mai e lo dimostrano con dei bellissimi scatti di coppia. Da qualche giorno sta circolando una notizia che ha entusiasmato i fan. Ecco cosa si sta dicendo sulla coppia.

Cicogna in arrivo per la coppia?

Tempo fa hanno dichiarato durante un’intervista al settimanale Gente che vivono in una casa nel centro della capitale italiana. La donna ha lasciato Milano per recarsi a Roma, però per fortuna si è subito sentita a suo agio, Il merito é soprattutto del suo partner. “Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia”. Inoltre hanno fatto capire che sono pronti per avere un bambino: “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi…”, ecco cosa avevano detto qualche mese fa. Ora sembra che qualcosa sia cambiato e a segnalarlo è stata Deianira Marzano, la quale ha saputo che Clizia è stata vista in ospedale per fare un prelievo di sangue per un ritardo. Per adesso i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo, però pare che ci siano delle fonti attendibili su cui fare affidamento. Se la notizia fosse vera, i follower rispettivi farebbero i salti i gioia.

Scatti bollenti

Clizia tende a pubblicare spesso delle foto artistiche che non passano mai inosservate. Molti utenti social sostengono che sia dotata di una bellezza naturale, ma tale da togliere il fiato. Sguardo intenso, labbra carnose, capelli lunghi e biondi con un fisico mozzafiato. Come se non bastasse è dotata di grande cultura. Paolo non può che reputarsi fortunato.

