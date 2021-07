Beautiful anticipazioni, Eric e Quinn divorziano. La colpa non è di Brooke, ma…

Secondo le anticipazioni americane della soap opera Beautiful, in casa Forrester ci sarà l’ennesimo divorzio. Stavolta riguarderà Eric Forrester e la moglie Quinn Fuller. La causa non sarà Brooke, ma un altro personaggio chiave della storia. Ecco di chi si tratta.

Eric divorzia da Quinn per colpa di un uomo

In questi giorni Brooke sta cercando in tutti i modi di riconquistare la fiducia dell’amato Ridge. I due stanno affrontando l’ennesima crisi a causa di Quinn. Quest’ultima non ha mai avuto dei rapporti pacifici con la Logan, in quanto l’ha sempre etichettata una poco di buono per il suo trascorso all’interno della famiglia. Ha cercato in tutti i modi di allontanarla da Eric, dato che esercita una grande influenza su di lui. Quando Shauna le ha mostrato il video in cui Brooke bacia Bill, non ha esitato a mostrarlo a tutti i Forrester durante la festa di fidanzamento della coppia. Quando Ridge ha visto quella scena, è andato su tutte le furie e non ha esitato a farsi consolare dalla bella Shauna. Per adesso Quinn sta facendo i salti di gioia, ma a breve anche lei dovrà fare i conti con una netta separazione dal marito. Anche lei avrà un momento di fragilità con un altro uomo che tutti noi conosciamo. Ecco di chi si tratta.

Carter, piacevole tentazione per la Fuller

Nelle prossime puntate i telespettatori vedranno che le cose non andranno bene tra Quinn ed Eric. Avranno dei problemi anche nell’intimità, quindi la donna vivrà questo momento con estremo disagio. Ne parlerà con Carter, il quale le confesserà di aver perso la passione nel rapporto con Zoe. I due si avvicineranno al punto tale da avere dei problemi con i rispettivi partner. All’inizio Carter tentennerà perché potrebbe perdere il lavoro nell’azienda di moda. Tutto avrà inizio quando casualmente la donna vedrà l’avvocato a dorso nudo. In effetti l’attore che presta il volto a Carter è molto apprezzato per la sua fisicità statuaria. Quando Eric lo scoprirà, non ci penserà due volte ad allontanarla dalla casa coniugale. Inoltre pretenderà che lasci anche suo lavoro, anche se ci saranno dei dubbi su questa scelta perché i suoi gioielli rappresentano il pezzo forte dell’azienda.

Leggi anche -> Beautiful, chi è la moglie di Liam nella vita reale: ecco con chi è sposato l’attore, bellissima

L’inaspettata richiesta

Se Eric ha deciso di troncare del tutto con Quinn, Carter non avrà modo di avere un confronto con Zoe perché andrà via da Los Angeles senza dire nulla a nessuno. Carter consegnerà le sue dimissioni, ma Eric non le accetterà. Inaspettatamente gli chiederà di portare avanti le pratiche del suo divorzio. Non è chiaro se il patriarca della famiglia abbia un piano per vendicarsi, fatto sta che potrebbe nascere una nuova coppia contro il mondo intero.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: a galla una verità sconcertante