Beautiful, chi è la moglie di Liam nella vita reale: ecco con chi è sposato l’attore, bellissima

Liam Spencer, interpretato da Scott Clifton, dal 2010 è uno dei protagonisti indiscussi di Beautiful. Ma con chi è sposato l’attore? Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Nel corso di più di 10 anni, il personaggio di Liam è riuscito a conquistare i telespettatori facendosi sempre più spazio nelle trame di Beautiful e diventando protagonista di alcune delle vicende più intriganti e coinvolgenti della soap opera.

La carriera di Scott Clifton

Nato nel 1984 a Los Angeles, Scott Cifton che in Beautiful veste i panni di Liam Spencer, inizia la propria carriera da attore nel 2001 quando entra a far parte del cast di Roswell, serie televisiva ispirata a una collana di romanzi per ragazzi. Negli anni successivi dà il via alla propria carriera nel mondo delle soap opera grazie a General Hospital, fiction trasmessa per la prima volta nel 1963 e ancora oggi in produzione. Quest’esperienza permette all’attore di arrivare al grande pubblico e di ottenere ben 3 nomination agli Emmy Award.

Il successo ottenuto con Beautiful

La consacrazione di Scott come attore avviene nel 2010, quando viene scelto per interpretare il ruolo di Liam Spencer in Beautiful diventando uno dei personaggi più popolari della serie. Grazie a questo lavoro, l’attore riuscirà ad aggiudicarsi l’Emmy come miglior giovane attore nel 2011 per poi ottenere nuovamente il premio nel 2013.

Chi è la moglie di Scott Clifton

Nonostante il suo personaggio, Liam sia coinvolto in un pericoloso triangolo amoroso con Steffy Forrester e Hope Logan, nella vita reale Scott è sentimentalmente legato alla moglie Nicole Lampson. I due nel 2012 hanno deciso di consacrare il loro amore con il matrimonio e nel 2016 la coppia ha anche avuto un figlio, Ford Robert Clifton che nel maggio del 2020 ha compiuto 4 anni. L’attore è molto attivo su Instagram dove conta quasi 200 mila follower e ama condividere scatti in compagnia della sua famiglia ma soprattutto contenuti divertenti e ironici.