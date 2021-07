Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e non è passata inosservata la sua bellezza. Di recente si è mostrata sui social con un outfit da urlo. Ecco la foto.

L’avventura di Elisa sull’isola

Elisa Isoardi ha deciso di mettersi alla prova nel reality della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi. Gilles Rocca l’ha definita una sorta di leader naturale perché sapeva prendere delle sagge decisioni per il gruppo senza mai imporre il suo pensiero. Con garbo ed eleganza comunicava con gli altri, dopodiché non ha superato un televoto ed è stata mandata sulla seconda isola e ha trascorso dei giorni in compagnia di Myrea e Vera Gemma. Purtroppo il suo percorso si è interrotto perché ha avuto un piccolo incidente con il fuoco. Infatti durante una diretta si è mostrata con un occhio bendato. Una volta tornata in Italia, si è presentata a tutte le dirette de L’Isola dei famosi e con la conduttrice e gli opinionisti ha commentato le dinamiche del gruppo rimasto in gioco. Tutti hanno potuto notare il suo fascino estremamente naturale. Sui social tende a pubblicare gli scatti sia artistici che non e il risultato è sempre lo stesso: tantissimi like e commenti positivi. Di recente ha mandato il web in delirio per uno scatto con un outfit bellissimo.

Semplicemente divina su Instagram

“Il segreto dell’esistenza umana non è vivere per vivere, ma aver qualcosa per cui vivere (Dostoevski)”, ecco la frase del celebre scrittore e filosofo russo che accompagna la foto pubblicata circa tre giorni fa. Elisa indossa un abito bianco che lascia poco spazio all’immaginazione, dato che ha dei ricami ed è velato. Mini abito a maniche lunghe, con una fascia che esalta ancora di più il girovita, il risultato è impeccabile. Le scarpe sono state scelte con tanta cura e il tutto si sposa perfettamente con il colore della carnagione della bellissima conduttrice. Probabilmente il merito è stato il soggiorno in Honduras quando era baciata dal sole è rovente. Il sorriso è sempre ammaliante, make-up leggero e la chioma è voluminosa. Non sono passati inosservati i commenti di alcuni ex compagni d’avventura. Tra questi c’è quello di Angela Melillo.

Leggi anche -> “Cosa ti piaceva fisicamente di Matteo Salvini?” | La risposta di Elisa Isoardi spiazza tutti

Nuove proposte di lavoro

Una volta terminata la sua avventura sull’isola, Elisa aveva informato i fan che sarebbe tornata al timone di un programma tutto suo. Non è ancora nulla di certo, ma sta circolando la voce che la vedrebbe alla conduzione di uno show su canale 5 o Rete 4. Potrebbe dimostrare per la seconda volta le sue grandi qualità di presentatrice. Tutti ricorderanno il grande successo avuto a La prova del cuoco e la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Leggi anche -> Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi ricomincia così: l’annuncio