Qui era solo una bambina, oggi la protagonista più amate delle fiction: la riconoscete?

Occhi profondi e sguardo dolce: la bambina nella foto è oggi una delle attrici più amate e apprezzate degli ultimi tempi. La riconoscete?

Nello scatto pubblicato sul profilo Instagram, correva l’anno 1994. Matilde Gioli, protagonista della foto, aveva solo cinque anni ed era ancora inconsapevole del grande successo che avrebbe ottenuto qualche anno più tardi. Originaria di Milano, ha studiato al Liceo classico Cesare Beccaria e si laureata in Filosofia presso l’Università Statale di Milano.

Il debutto al cinema con il film Il Capitale Umano di Virzì ha segnato il suo ingresso nel mondo del grande schermo. Apprezzata e stimata fin da subito per le sue capacità recitative, Matilde Gioli è stata premiata con il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’argento 2014 e il Premio Alida Valli al Bari International Film Festival. Nell’arco di pochissimi anni, dunque, la Gioli è diventata una delle attrici più ricercate e amate con all’attivo numerosi film e lavori tra cinema e televisione.

Matilde Gioli, la carriera tra cinema e tv

Nonostante la giovane età, Matilde Gioli ha avuto modo di lavorare con registi del calibro di Virzì, Riccardo Milani, Francesco Miccichè o Giovanni Veronesi.

Protagonista sul piccolo schermo del film Di padre in figlia e di Doc-Nelle tue mani, l’attrice milanese non ha mai nascosto di essere entrata a far parte di questo mondo in modo del tutto inconsapevole.

Notata da Paolo Virzì, Matilde Gioli ha ottenuto, dopo un provino come comparsa, il ruolo di protagonista ne Il Capitale Umano.

“[…]Non ho avuto una formazione al mestiere d’attrice, all’inizio non pensavo neanche servisse, poi ho capito che l’istinto non basta. Nel mio percorso è stata fondamentale la mia agenzia”, ha confessato lei a L’Officiel.

Oggi, il suo sogno è quello di continuare a fare questo lavoro e di lavorare con un altri grandi registi. “Vorrei lavorare con Guy Ritchie in una action comedy, con Scorsese, con Christopher Nolan – ha detto lei – . Questo nel mondo dei sogni, ma so che non succederà mai. Tornando alla realtà e restando con i piedi per terra mi piacerebbe poter lavorare insieme con Matteo Garrone”.

Matilde Gioli e il desiderio di maternità

Il lavoro, tuttavia, non è l’unico pensiero di Matilde Gioli che spera di poter realizzare il sogno di una famiglia per i prossimi dieci anni.

“Spero di poter diventare mamma e naturalmente ancora attrice – ha detto – . Potendomi permettere una vita dove, rispetto ad oggi, togliere qualcosa legata al lavoro e tornare a vivere in campagna”.

Legatissima alla sua famiglia di origini, sogna di poter costruire un matrimonio come quello dei suoi genitori, conclusosi alcuni anni fa in seguito alla morte prematura del padre.

“Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato. Io non avevo ancora 23 anni – ha confessato a Grazia – . I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura. Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”.