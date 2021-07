Gaia Gozzi, annuncio bomba per la cantante di Amici: fan pazzi di gioia

Gaia Gozzi sta spopolando con il suo nuovo singolo intitolato Boca. È un momento ricco di soddisfazioni per l’ex cantante di Amici. Di recente ha pubblicato sul profilo Instagram un post dove ha fatto un annuncio inaspettato. Ecco cosa ha scritto.

L’inaspettato annuncio di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi è una cantante italiana con cittadinanza brasiliana. Ha una voce fantastica, in quanto si ispira a cantanti di grande fama come Beyoncé, Giorgia ed Elisa. Ha scalato la vetta del successo in seguito alla vittoria del talent show di Maria De Filippi. Purtroppo nel periodo della piena pandemia, non ha potuto cantare sul palcoscenico per i propri fan. Nonostante tutto ha lavorato dedicandosi anima e corpo alla sua passione ottenendo dei risultati eccellenti. Nelle ultime settimane ha spopolato con la canzone Boca, realizzato in collaborazione con Sean Paul. Ha dichiarato di aver fatto i salti di gioia all’idea di lavorare con un artista del suo calibro: “Sono molto soddisfatta di questa canzone perché mi ha dato un senso di libertà estrema nel momento in cui ne avevo bisogno. Mi piace seguire un percorso musicale con artisti che amo e Sean è uno di questi…”. Ha girato un videoclip in cui si mostra in una versione audace e intrigante. Non sono mancati dei commenti positivi per il talento e per il suo mettersi in gioco costantemente. Ha partecipato anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Cuore amaro. Si è classificata al diciannovesimo posto, eppure è arrivata una gratificazione che Gaia ha voluto condividere con i suoi follower.

“Cuore amaro è disco d’oro…”

Tra fine giugno e inizio luglio, Gaia ha avuto finalmente la possibilità di partire per un tour. E’ entusiasta e bella carica, dato che non ha potuto farlo fino ad ora per via delle restrizioni. Ogni giorno che passa è sempre ricco di sorprese. Una l’ha resa talmente felice ha comunicarlo sul web: “Cuore amaro è disco d’oro, il concerto a Santa Marinella è stato un rave d’amore e anche questi momenti felici ho la fortuna di avere una famiglia, degli amici e un team che rendono questo viaggio sulla Terra un percorso un po’ più semplice…Sono grata di avere un pubblico che si emozionarsi e urlarlo forte…“, ecco una parte the post pubblicato qualche ora fa dall’ex vincitrice di Amici. Ha anche taggato delle persone come il fidanzato Daniele Dezi degli Orang3.

La coppia del momento dei social

Gaia è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, però ultimamente ha deciso di uscire allo scoperto con il fidanzato Daniele. Adesso condivide degli scatti e dei video di coppia dove è evidente la forte Intesa che lega i due da tempo. Anche lui lavora nel mondo della musica, infatti è il chitarrista fisso nei concerti di Coez e ha lavorato per alcuni brani musicali di Achille Lauro e tanti altri ancora.

