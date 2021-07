Eros Ramazzotti a Mykonos in dolce compagnia. Ecco chi è la bellissima, esplode il gossip

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Noto per la sua voce più unica che rara, attualmente è al centro del gossip per essere stato beccato in compagnia di una nuova donna. Anche lei, come le ex del resto, è bellissima. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Eros a Mykonos con una bellissima

Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che non lasciano alcun dubbio: Eros Ramazzotti ha trascorso delle piacevoli giornate in compagnia dei figli e di una nuova amica. Di preciso si trovano a Mykonos, una delle isole greche più gettonate degli ultimi anni. Lui sta ospitando un’aspirante attrice di 22 anni originaria di Sassari. I fotografi non hanno potuto non immortalare dei momenti in cui è evidente la forte complicità che c’è tra i due. Per questo motivo sono finiti al centro del gossip scatenando la curiosità degli italiani. La ragazza in questione si chiama Marta Delogu. Per il momento è stata etichettata come un’amica del cantante dal giornale diretto da Alfonso Signorini. “L’amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa, poi i due si sono incontrati e da quel momento la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più, fino a diventare così solida che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos, nella casa che prende in affitto ogni anno”, ecco alcune informazioni interessanti su come si sono conosciuti. Come se non bastasse sono stati visti allo Scorpios Beach Club, luogo raffinato e non accessibile a tutti, di proprietà dell’attrice Lindsay Lohan. I presenti hanno confermato la palese complicità che c’è tra Eros e Marta.

Curiosità sulla giovane Marta

Marta si è trasferita a Roma per mettersi in gioco nel mondo della recitazione. Infatti sta studiando al Centro Nazionale di Cinematografia. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza strepitosa. Sguardo intrigante, labbra carnose, capelli biondi forme sinuose sono delle caratteristiche che hanno colpito il cantante. Ha un profilo Instagram molto seguito, in quanto nelle ultime ore i follower le stanno chiedendo che tipo di rapporti ha instaurato con Ramazzotti. Per ora ha preferito optare per il silenzio, evitando così di rispondere alle domande relative alla sua vita privata.

Nuovo amore anche per la Pellegrinelli?

Se per Eros sembra esserci un futuro radioso accanto a Marta, l’ex moglie Marica Pellegrinelli avrebbe ritrovato la felicità accanto a Marco Borriello, calciatore ed ex di Belen Rodriguez. Hanno trascorso le vacanze insieme a Ibiza per festeggiare il compleanno di lui. Anche se non si sono sbilanciati, in tanti credono che possa nascere tranquillamente una bella storia d’amore.

