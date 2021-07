Il Paradiso delle Signore, anticipazioni sesta stagione: finalmente la verità su Achille Ravasi

In attesa della messa in onda della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni riguardo il ritorno di uno dei personaggi più attesi e misteriosi dell’intera fiction.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore, ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori diventando una delle fiction più apprezzate del panorama italiano. Dalla terza stagione in poi, inoltre la serie è passata dall’essere trasmessa in prima serata al day-time pomeridiano, guadagnando nuovo pubblico e consolidando i fan conquistati in precedenza.

Che fine ha fatto Achille Ravasi

Dopo il successo della quinta stagione, i telespettatori sono in fibrillazione per i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmessi a partire da settembre su Rai 1. In attesa del grande ritorno, grazie a un’intervista rilasciata da Roberto Farnesi -attore nei panni di Umberto Guarnieri– al portale TvSoap, possiamo ipotizzare il ritorno di un personaggio ormai scomparso nella quarta stagione. Si tratta di Achille Ravasi (interpretato da Roberto Alpi), che dopo aver sposato Adelaide di Sant’Erasmo ed essere partito con la neo moglie per un viaggio di nozze in America è misteriosamente scomparso.

I primi indizi

Dai dialoghi successivi tra Adelaide e Umberto i telespettatori hanno intuito che all’uomo fosse accaduto qualcosa proprio durante il viaggio di nozze. Successivamente Cosimo Bergamini provò a fare chiarezza sulla vicenda ingaggiando un investigatore privato ma le indagini non portarono a nulla di concreto lasciando la storia di questo personaggio aperta a qualsiasi possibilità.

LEGGI ANCHE—>Il Paradiso delle Signore, ritornano tre amatissimi personaggi: gioia per i fan dopo l’addio

Finalmente la verità su Achille Ravasi

Ebbene dopo svariate avventure e intriganti misteri, potrebbe essere arrivato il momento di svelare ai telespettatori che fine abbia fatto Achille Ravasi. Infatti secondo le parole di Roberto Farnesi, la sesta stagione vedrà al centro proprio la risoluzione di questa misteriosa scomparsa nel tentativo di dare una risposta al pubblico a casa. Non resta che aspettare per scoprire cosa sia successo all’uomo.