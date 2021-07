Una Vita ancipazioni: Rosina chiederà il perdono di Fabiana

Una Vita è la soap opera spagnola che continua ad entusiasmare gli italiani grazie al cast d’eccezione e alla storia avvincente. In questi giorni non mancheranno dei colpi di scena. Secondo le anticipazioni la nobildonna Rosina stupirà tutti con un suo gesto: chiederà perdono alla proprietaria della pensione Fabiana. Ecco cosa succederà.

Rosina e Liberto lasceranno la propria abitazione

Rosina è da sempre presente nel quartiere spagnolo più noto della televisione italiana. Nota per la sua spiccata simpatia e l’arte del pettegolare, non ha avuto vita facile perché dopo la morte del marito ha avuto una relazione segreta con l’attuale marito Liberto. Nonostante la differenza di età, i due sono riusciti a superare vari ostacoli e ancora oggi fanno divertire il pubblico per i loro simpatici siparietti. È stata lei a presentare Ildefonso a Camino per soddisfare le richieste della madre. In realtà la giovane sta cercando in tutti i modi di far uscire dalla prigione l’amata Maite. Quando Rosina ha saputo della relazione, è rimasta a bocca aperta. Tuttavia sta affrontando la situazione come suo solito fare. Nelle prossime puntate darà del filo da torcere a Fabiana perché soggiornerà per qualche giorno presso la pensione con Liberto. Ecco il motivo e cosa succederà tra le donne.

Fabiana su tutte le furie

In poche parole i coniugi saranno costretti a lasciare la propria dimora a causa delle tubature rotte. Servante, vedendoli in difficoltà, non ci penserà due volte a dargli una mano, anche per avere un ottimo tornaconto economico. Una volta recati nella struttura, Rosina si lamenterà di tutto con Fabiana. Quest’ultima è nota per non avere peli sulla lingua, quindi i telespettatori potranno tranquillamente immaginare cosa combinerà nella pensione. Fabiana è entrata nel cuore di tutti per la sua indole pacata e tranquilla, però la signora la farà andare su tutte le furie. Non sopporterà più la sua presenza, in quanto perderà la pazienza. Arriverà a rimproverarla per l’atteggiamento che assumerà nel suo alloggio. Molti si sarebbero aspettati una reazione determinata dalla donna, però stavolta pare che farà un passo indietro. Sicuramente Liberto terrà a bada la sua esuberanza.

L’inaspettata richiesta di perdono e la misteriosa lettera

In poche parole Rosina chiederà perdono a Fabiana, ma non per la vicenda della pensione. Sarà costretta a farlo perché Casilda, la sua fedele cameriera, dovrà lasciare per qualche giorno il quartiere spagnolo dopo aver ricevuto una misteriosa lettera. Rosina si troverà in difficoltà con le faccende domestiche, di conseguenza sarà costretta a chiedere aiuto (e perdono) a Fabiana. Le sue scuse saranno accettate? Perché Casilda sarà andata via? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

