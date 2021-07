Quanto guadagna Roberto Mancini: stipendio e patrimonio del CT della Nazionale

L’uomo simbolo della vittoria italiana agli Europei, Roberto Mancini, è anche uno degli allenatori più ricchi: ecco quanto guadagna il commissario tecnico della Nazionale italiana.

Una carriera da calciatore alle spalle e una da allenatore che è stata coronata dalla vittoria agli Europei 2020: Roberto Mancini è l’amatissimo ct della Nazionale Italiana, che ha guidato gli azzurri fino alla vittoria finale.

C’è molta curiosità intorno alla vita dello sportivo che abbiamo visto commuoversi fino alle lacrime guardando i suoi ragazzi sollevare al cielo l’ambita Coppa dei Campioni d’Europa.

Roberto Mancini: la carriera da calciatore e da allenatore del Ct azzurro

Roberto Mancini è nato a Jesi, in provincia di Ancona, il 27 novembre 1964. Nel mondo del calcio ha debuttato con il Bologna da giovanissimo, per poi passare a Sampdoria, Lazio e Leicester City dove ha concluso la sua carriera da calciatore per intraprendere quella da allenatore. Alla guida della Fiorentina porta a casa il primo trofeo dalla panchina e poi ne colleziona tanti altri: Coppe Italia, Supercoppe Italiane, Scudetti e Premier League. Quest’anno ai suoi trionfi si è aggiunta la vittoria degli Europei, un successo sul quale inizialmente nessuno avrebbe scommesso.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Roberto Mancini si è sposato nel 1990 con Federica Morelli. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, ovvero Filippo Mancini, Andrea e Camilla. Poi, nel 2015, sono arrivati separazione e divorzio. In seguito l’uomo ha ritrovato la felicità accanto a Silvia Fortini: i due si sono sposati nel 2018. L’uomo ha sempre cercato di proteggere la sua vita sentimentale e la sua famiglia tenendo le questioni private lontano dalle luci dei riflettori e possiamo dire che ci è riuscito, dal momento che non si sa molto della donna che ha scelto di avere al suo fianco.

Stipendio di Mancini negli anni: guadagni crescenti per l’amato allenatore

In tanti si chiedono quanto guadagni una figura importante come il commissario tecnico della Nazionale: stando a quanto riportato da siti esperti del settore, come Money, pare che Mancini abbia guadagnato bene in tutte le sue esperienze sulle panchine delle squadre che ha allenato. Allo Zenit avrebbe ricevuto uno stipendio pari a 5 milioni a stagione, mentre al Galatasaray percepiva 3,5 milioni di euro.

Scorrendo la lista delle posizioni che ha ricoperto scopriamo che, nel momento del suo ritorno all’Inter, l’allenatore ha intascato 4 milioni di euro all’anno, mentre alla guida del Manchester City il suo stipendio ammontava a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Nel maggio del 2018 la grande svolta: Roberto Mancini ha firmato un contratto biennale da 2 milioni netti a stagione per allenare la Nazionale Italiana. Dopo la qualificazione a Euro 2020 è poi scattato il rinnovo automatico fino al 2022. Ma non è tutto: la vittoria avrebbe prolungato ulteriormente il rapporto di collaborazione fino al 2026. Secondo alcune indiscrezioni, il commissario tecnico della Nazionale guadagnerebbe attualmente circa 3 milioni di euro a stagione e sarebbe destinato ad essere ulteriormente incrementato.