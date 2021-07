Beautiful anticipazioni: Brooke contro Steffy. Ecco il piano della Logan

La soap opera americana Beautiful non smette mai di riservare di colpi di scena al fedele pubblico italiano. Secondo le anticipazioni sembra che Brooke Logan e Steffy Forrester arriveranno i ferri corti. Ecco il motivo che scatenerà una guerra tra le due donne di casa Forrester.

Brooke intenta a riconquistare la Forrester Creations

Per il momento le telecamere sono puntate su Sally e Flo. Quest’ultima ha letto dei file sul computer della dottoressa Penny e ha scoperto che la stilista non è un malato terminale. Nel momento in cui stava per andare a riferirlo a Wyatt, la dottoressa le ha fatto perdere i sensi con un colpo alla testa. E’ stata portata in un appartamento abbandonato e legata a un termosifone. Per fortuna sarà tratta in salvo proprio dall’amato Wyatt e per Sally ci saranno dei guai seri. Tra qualche puntata vedremo che Steffy voltare le spalle al passato per lasciarsi andare tra le braccia del dottor Finn, il quale scoprirà di essere il figlio della perfida Quinn. Steffy lo renderà padre del suo secondo figlio e lo chiameranno Hayes, nome che ricorda molto l’uomo che per anni ha perseguitato la madre Taylor. Steffy ha un ruolo di spicco nella Forrester creations. A un certo punto Brooke vorrà prendere lei in mano le redini dell’azienda. Per questo motivo non mancheranno delle discussioni con la figlia di Ridge.

Il piano della Logan

Tutto avrà inizio quando Brooke approfitterà dell’assenza di Steffy per fare una sorpresa a Ridge. In poche parole farà pubblicare un servizio fotografico su un giornale. Ridge e lei poseranno divertiti per alcuni scatti fatti e nel titolo lei viene definita co-CEO della Forrester creations. Ridge le dirà di farlo aggiustare perché Steffy si potrebbe infastidire. In realtà la donna sembra intenzionata a riprendersi il potere all’interno dell’azienda, soprattutto nel momenti in cui Steffy si dedicherà alla nuova famiglia. I telespettatori sanno bene che quando vuole raggiungere un obiettivo, riesce a farlo in un modo o nell’altro. Per questo motivo Steffy dovrebbe temerla perché di solito riesce sempre a farla franca. Del resto ha sempre avuto dalla sua parte sia Eric che Ridge.

Una suocera inaspettata

Non sarà un periodo facile per Steffy, anche perché scoprirà di avere una suocera del tutto inaspettata. Si tratta di Quinn, ovvero la moglie del nonno Eric. Secondo le anticipazioni americane divorzierà dal patriarca della famiglia per la sua amicizia speciale con l’avvocato Carter. Molti davano per scontato che Brooke avrebbe contribuito a un simile finale, ma alla fine Quinn farà tutto con le sue mani. Ciò dimostra che i colpi di scena non mancheranno, ragion per cui non ci resta che attendere.

