Rosa e Deddy, il colpo di scena dopo l’addio: cosa sta succedendo tra i due protagonisti di Amici

Da quando è terminata l’ultima edizione del talent show Amici, non si fa che che parlare della storia d’amore finita male tra la ballerina Rosa Di Grazia e il suo oramai ex fidanzato, il cantante Deddy. Tra i due le cose non sono andate come speravano, infatti, dopo la fine del programma, la ex coppia ha deciso di percorrere due strade separate, lasciandosi alle spalle il rapporto creato all’interno della scuola. L’addio, come invece spesso accade, non è stato subito reso pubblico, lasciando i fan della coppia con il fiato sospeso. Per intere settimane, sia Rosa sia Deddy hanno pubblicato post in cui non era presente la propria controparte, lasciando sempre un alone di mistero sulla loro relazione. Questo avvicendarsi di cose dette e non dette, è terminato nel momento in cui Rosa ha deciso di informare i fan della rottura con Deddy, senza specificarne, però, i motivi. Le cose sembravano aver raggiunto un equilibrio abbastanza stabile, ma forse qualcosa sta cambiando: un gesto del cantante sul profilo della sua ex fidanzata ha risvegliato, ovviamente, le speranze di tutti i loro follower.

Il gesto di Deddy che nessuno si aspettava

Proprio un giorno fa, Rosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si esibisce in una coreografia di Mattia Tuzzolino. Tra i tanti like che la ragazza ha ricevuto, spunta anche quello di Deddy.

Il gesto del cantante ha lasciato perplessi molti fan in quanto, non molto tempo fa, esattamente il 2 luglio, sul suo profilo Twitter il ragazzo ha pubblicato la frase: “Le parole feriscono”. E non è tutto. I due ragazzi, dopo la fine della loro relazione, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Non è chiaro a chi fossero rivolte le parole di Deddy del suo ultimo post, ma una cosa è certa: il like al video della ballerina ha risvegliato la speranza in milioni di fan.