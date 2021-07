Striscia La Notizia, la velina Mikaela con capelli lunghi e lisci: irriconoscibile

Siamo abituati a vederla sul bancone di Striscia la Notizia con la sua folta chioma riccia, ma in una foto di qualche anno fa, la velina bionda, Mikaela Neaze Silva, stupisce tutti con i capelli lunghi e lisci. E’ davvero irriconoscibile!

La passione per la danza

Nata in Russia da padre angolano e madre afghana, Mikaela Neaze Silva cresce con la passione per la danza. Arriva in Italia all’età di 6 anni, precisamente a Camogli in Liguria, dove frequenterà il liceo linguistico prima di partire, dopo aver preso il diploma, per la Cina. Mikaela parla ben 5 lingue. Rimane in Cina per tre anni, affermandosi come modella e ballerina.

Tornata in Italia, la showgirl comincia a ballare nei corpi di ballo dei programmi più famosi della TV, come Zelig, Dance Dance Dance e Facciamo che ero io. La vera svolta Mikaela però l’ottiene quando per lei si apre la porta di Striscia la Notizia.

La foto della velina bionda di Striscia la Notizia

Insieme a Shaila Gatta (velina mora) Mikaela sale sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci rivestendo il ruolo di velina bionda. E’ da qui che comincia ad acquisire notorietà e porta a termine quest’ esperienza con successo, conclusasi a giugno di quest’anno, con il raggiungimento di un record particolare: ben 903 puntate! Il più alto finora.

Mikaela Neaze Silva non passa di certo inosservata: è una bellissima ragazza dalla chioma vaporosa e bionda. Proprio per questo motivo i suoi follower sono rimasti senza parole, quando tra le foto del suo profilo Instagram è spuntato uno scatto in cui appare con una lunga coda di cavallo. Bisogna ammettere che è difficile riconoscerla ma l’ acconciatura le sta d’incanto.

La crisi con il fidanzato

Come ogni Vip che si rispetti, anche Mikaela ultimamente è stata presa di mira dal gossip. La ballerina 27enne infatti si trova in una vera e propria tempesta sentimentale. Come ha recentemente confessato in un’intervista rilasciata a Confienze, Mikaela ha avuto una crisi con il suo fidanzato Bashir, metà marocchino e metà francese, che fa il deejay ma studia Economia a Pechino. I due sono una coppia fissa da diverso tempo ma le cose a causa della distanza, hanno cominciato a prendere una brutta piega.

“Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo” Ha fatto sapere la velina.

Una crisi alimentata dall’emergenza Coronavirus, che li ha costretti a stare separati per oltre sette mesi. Al settimanale Nuovo inoltre, Mikaela ultimamente ha dato degli aggiornamenti sulla faccenda:

“Ci siamo presi una pausa di riflessione. Il nostro amore è in una fase di stallo. Vivo un momento particolare della mia vita, si è concluso un capitolo e spero che se ne apra presto un altro. Vediamo come evolveranno le cose”

Insomma, la fine di Striscia la Notizia e forse la fine di un amore. Per Mikaela c’è aria di novità in arrivo, sicuramente con nuovi bellissimi capitoli da vivere.