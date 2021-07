Nek, avete mai visto la moglie? Ecco chi è la bellissima

Un legame solido e duraturo, un amore che ha attraversato la tempesta per uscirne rafforzato: stiamo parlando del rapporto tra Nek e sua moglie, Patrizia Vacondio.

Dopo essere stati fidanzati per undici lunghi anni, Nek e la moglie Patrizia hanno deciso di sposarsi, confermando così il loro legame, nato da un colpo di fulmine e diventato l’amore di una vita.

Un sentimento a prima vista: da quando i loro sguardi si sono incrociati a Sassuolo, città d’origine del cantante Filippo Neviani, in arte Nek, non si sono più lasciati.

Patrizia Vacondio: chi è la moglie e fidanzata storica di Nek

Patrizia Vacondio, classe 1973, ha conosciuto Nek quando era già mamma di una bambina di un anno, Martina, e fin dal primo istante il cantante ha deciso di crescere la piccola come se fosse il padre naturale della bambina. Dal loro amore, dopo qualche anno, è nata anche Beatrice, giunta a confermare un amore davvero molto grande. I due hanno creato un rapporto basato sul sostegno reciproco. A testimoniarlo ci pensano i post che vengono pubblicati quotidianamente sui rispettivi profili social: sorrisi e giornate trascorse insieme all’insegna del divertimento.

LEGGI ANCHE ———–>Albano Carrisi “tradimento” dietro l’angolo | Il cantante volta pagina

Di certo c’è che la loro storia non è stata affatto semplice e i due hanno dovuto affrontare grandi difficoltà: qualche anno fa fu proprio Nek a confessare di aver tradito la sua compagna di vita. Il cantante si è pentito amaramente dell’errore commesso e ha deciso di chiedere scusa alla donna pubblicamente.

Nek marito e madre felice: la vita con Patrizia

Nell’ultimo anno c’è stata molta preoccupazione tra i fan per un incidente domestico accaduto proprio a Nek: il cantante si procurato un’importante ferita alla mano a causa di una sega elettrica. Ha dovuto subire un’operazione ed è andato incontro ad una lenta ripresa, ma ha ringraziato la famiglia per essergli sempre stata vicino. “Amore mio. Ammiro il tuo coraggio, la serenità, la tua forza d’animo e tutta l’energia che hai messo in questi giorni che sono stati complicati. Senza di te la mia vita sarebbe spenta”, ha scritto il cantante su Facebook rivolgendo un pensiero speciale alla moglie.

LEGGI ANCHE ———–>Verissimo, Nek rivela: “Ho rischiato di morire dissanguato”

Il cantautore ha espresso il suo amore per la moglie anche attraverso la sua arte, dedicandole oltre 50 canzoni disseminate nei suoi tanti album pubblicati durante gli anni di carriera. Per Nek, Patrizia è una moglie, un’amante e un’amica, ma anche una musa ispiratrice. Dal momento del colpo di fulmine in poi la donna ha rappresentato per Nek un vero e proprio motore che l’ha spinto a comporre brani tristi e più allegri, romantici e indimenticabili. Una delle canzoni che Nek ha dedicato a Patrizia è “Fatti avanti amore”, uscita nel 2015 e appartenente all’album “Prima di parlare”. Un brano che parla di un amore vissuto oltre i tanti ostacoli della quotidianità: “Siamo fatti per amare. Nonostante noi. Siamo due braccia con un cuore. Solo questo avrai da me. Fatti avanti amore”, scrive Nek alla moglie.