Sara Affi Fella nuovo look: l’ex tronista di Uomini e Donne rivoluziona tutto

Ex protagonista di Temptation Island ma soprattutto di Uomini e Donne Sara Affi Fella è riuscita a conquistarsi il ruolo di personaggio pubblico. Com’è noto il suo percorso nel dating show di Maria de Filippi non fu proprio così lineare, l’ex corteggiatrice fu infatti scoperta nella sua finzione e subì un duro attacco mediatico. I tempi di Uomini e Donne sono ormai lontani, Sara è oggi una donna diversa ma soprattutto è felice sentimentalmente ed è mamma da qualche mese del piccolo Tommaso che le ha completamente rivoluzionato la vita.

Sara Affi Fella new look: fans entusiasti!

Molto attiva sui social Sara è oggi una vera e propria influencer, ha un seguito di fans non indifferente ma soprattutto interagisce con loro in modo quotidiano. L’ex tronista condivide momenti della sua vita privata e spesso si erige a testimonial di prodotti vari. Consapevole del potere dei social attiva molto spesso dirette con i fans con cui parla e si mette a disposizione per rispondere a tutti i loro quesiti. Recentemente ha documentato la sua vacanza a Formentera dove si è recata con il compagno Francesco Fedato e il figlio Tommaso. Sara è molto a suo agio nel ruolo di mamma e non manca d’aggiornare i fans di tutti i progressi che il piccolo fa mese dopo mese.

L’ex tronista ama anche condividere i suoi continui cambi di look, è anche per questo che consiglia ai fans tutti i metodi possibili per proteggere pelle e capelli dal sole e dalla salsedine. In queste ore Sara è apparsa con un look decisamente innovativo: viso acqua e sapone, capelli sciolti tenuti da una fascia stampata decisamente trend. Un mood che è piaciuto ai fans che si sono immediatamente complimentati con l’immagine diversa che la Fella ha scelto.

Sara Affi Fella: “Non ho potuto aspettare”

Recentemente Sara Affi Fella ha anche rivelato d’essere ricorsa alla chirurgia estetica, l’ex tronista ha dichiarato che subito dopo il parto ha deciso di rifarsi il seno, un disagio personale con cui non riusciva più a convivere: “In gravidanza il seno era aumentato tantissimo! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato…no comment.” Sara in una diretta Instagram ha spiegato senza esitazione i motivi di questa scelta legati soprattutto ad una aspetto psicologico più che fisico.

La Fella si è anche complimentata con il chirurgo che le ha fatto un lavoro a suo avviso perfetto e oggi è felice della sua scelta. Il lato A a limite della perfezione le permette oggi di fare da testimonial a moltissimi brand d’intimo e costumi e gli scatti sul suo account social confermano la perfetta forma fisica della giovane influencer.